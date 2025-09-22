ロックバンド・RADWIMPSの野田洋次郎さんが21日、自身のSNSを更新し、音楽フェスのステージ演出でのアクシデントを報告しました。

野田さんは21日、日本最大級の音楽フェス『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』に出演後、自身のXに「ロッキン最終日 ヘッドライナー務めさせてもらいました サイコーだった！ これでちゃんと夏を終われる気がする。音楽しかしてない夏だったけど、サイコーだった。最後一緒に過ごしてくれて、ありがとう」と投稿。

続けて、「最後の曲頭で特効の爆発を直撃で食らって本気で一瞬死んだと思った 喉焼けて、鼓膜飛んだと思った 幸い火傷何箇所かですみました」と、公演中にアクシデントが起きていたことを明かしました。

野田さんは、けがの状態について「今痛いのは手だけ。ずーっとアチい、。。でも生きてる！ よかった。映像で観てて心配してる人もいるのではと思ったので一応伝えておきます」とつづり、アクシデントが起きた原因については「（ちなみにロッキン側のミスとかではなくこちら陣営の連携ミスです）スタッフとはきちんと反省会します」と明かしています。