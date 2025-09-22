スタバ×ジェラピケ、「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」9月28日発売タンブラー&マグなどコラボグッズも登場
スターバックス コーヒー ジャパンは、ルームウェアブランド「gelato pique（ジェラート ピケ）」とのコラボを9月29日より開始する。
本コラボでは、ジェラート ピケらしいブルーのアールグレイフレーバームースに、スポンジケーキクラムとピケベアチョコレートをトッピングした「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」が登場。ブーケ & ティー ラテの味わいと、華やかでフルーティーな甘さが織りなすこころ華やぐ一杯となっている。
また、同日からタンブラー&マグといったグッズのほか、プルオーバーなどのアパレル商品も販売開始。グリーンエプロンを着てマグカップを持ったコラボレーション仕様のピケベアがデザインされたコラボアイテムが多数用意される。
ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ
9月29日 発売
「ピケ モコ ブーケ & ティー ラテ」 持ち帰り 678円、店内利用 690円 ※Tallサイズのみ
コラボグッズ
9月29日 発売【店舗販売】
「gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーン 473ml」 800円
「gelato pique リユーザブルカップ専用ドリンクホールキャップベアリスタ」 ※gelato pique ボーダーリユーザブルカップ ミントグリーンとセットでのみ販売 1,751円【オンラインストア販売】
「gelato pique ボーダーステンレスTOGOボトル 473ml」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各6,000円
「gelato pique リッドカバーベアチャーム付きステンレスボトル 473ml」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各7,500円
「gelato pique グラスマグ 355ml」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各3,500円
「gelato pique ベアスノードームボーダータンブラー 355ml」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各4,000円
「gelato pique パウダーベアジャガードプルオーバー」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各10,500円
「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーロングパンツ」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各9,900円
「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーソックス」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各3,900円
「gelato pique パウダーベア刺繍ボーダーヘアバンド」 ミントグリーン / モカベージュ / ソフトピンク 各4,200円
「gelato pique パウダーベアジャガードボーダーブランケット ミントグリーン」 9,900円
「gelato pique ベアプリントボーダーポーチ ミントグリーン」 4,800円
「gelato pique ベアプリントマチ付トートバッグ ミントグリーン」 4,900円
「gelato pique パウダースタージャガードカーディガン グリーン」 15,000円
「gelato pique パウダースタージャガードソックス グリーン」 3,900円
「gelato pique ベア柄カットソーシャツ アイボリー」 9,900円、「gelato pique ベア柄カットソーショートパンツ アイボリー」 7,000円
「gelato pique ベア柄ポーチ アイボリー」 4,800円、「gelato pique ベア柄トートバッグ アイボリー」4,500円
