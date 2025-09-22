長濱ねる「おじゃる丸」アフレコ初挑戦 新キャラの声担当「幼い頃からずっと大好き」
【モデルプレス＝2025/09/22】女優の長濱ねるが、9月29日放送の「おじゃる丸」（Eテレ／毎週月曜〜木曜：8時25分〜8時35分※毎週月曜〜水曜は第28シリーズ新作放送、毎週木曜は第23シリーズの再放送）にゲスト出演決定。「おじゃる丸」のアフレコに初挑戦する。
【写真】長濱ねる、話題の“バブみボディ”際立つキャミ姿
以前から本作の「ファン」だと公言していた長濱がこの度、新キャラクターの声を担当。名前は「川下（かわしも）さん」。月光町に引っ越してきたばかりで、その特徴は「横走り」。“あれ、この走り方は…”。
出演にあたり、長濱は「幼い頃からずっと大好きな『おじゃる丸』の世界に参加させていただくことができ、大変光栄でした」と喜びをコメント。「アフレコでは、おじゃる丸役の西村さんをはじめ、錚々たる皆さまとご一緒させていただき、夢のような時間を過ごさせていただきました」と振り返り、「今回私が演じた「川下さん」は、月光町でどのような出会いをするのでしょうか。ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです」と呼びかけた。なお、長濱出演回の9月29日より、第28シリーズの新作が放送される。（modelpress編集部）
バレリーナの乙女先生の前を「えっしょ、えっしょ」と個性豊かな走り方の女性が通り過ぎる。まるで、サラリーマンの川上さんとそっくりな走り方の彼女。名前は、川下（かわしも）さん。川上さんとぴったりだと思った乙女先生は2人をお見合いさせようと、まち合わせの約束をする。ところが2人は、すれちがいの連続で…。
【Not Sponsored 記事】
◆9月29日放送 「おみゃーい」 あらすじ
