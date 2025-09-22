“男女コンビで結婚”エレガント人生、結婚のきっかけは6年前 交際経ずプロポーズまで至った理由とは「一生そばにいるべき人間」
【モデルプレス＝2025/09/22】お笑いコンビ・エレガント人生の中込悠（36）と山井祥子（31）が9月21日、それぞれのSNSでコンビで結婚したことを発表。同日にコンビの公式YouTubeを更新し、結婚に至った経緯を説明した。
【写真】コンビから夫婦へ 結婚発表したお笑いコンビのウエディングショット
動画冒頭では「結婚しました〜！」と肩を組んで報告。その仲の良さから、元々ネット上の検索ワードで「エレガント人生」の後に「付き合っている」が候補で出るほど、交際していると思われがちな2人だったが、これまで交際は否定してきた。「私たちめちゃくちゃ親友なんですね」「びっくりするぐらいの友達」と大親友であることを補足。撮影スタジオ兼ネタ作り場兼ネタ練習場所の部屋を2人で借りており、2人で旅行に行くほどの関係性だったという。
「結婚」というワードが最初に出てきたきっかけは6年前。仕事が上手くいっていない時期に毎日居酒屋で2人で飲んでいたところ、「するなら結婚だな」という話になり、中込は「付き合うって恋愛的な意味合いが強い。そういう関係とは違って“一生一緒にいてえ”という感じ」と、交際ではなく結婚という流れが自然だった理由を説明。山井も「一生そばにいるべき人間と認定しあっちゃった」とお互いに意見が一致したと振り返った。
しかし、当時は2人ともコンビの仕事が大好きで「エレガント人生の邪魔をしたくなかった」ため、そのまま時が過ぎたそう。そして、今年3月に中込が1人で飲んでいるときに「プロポーズしよう」とふと思ったといい、そのまま婚約指輪を予約し、数日後にプロポーズ。プロポーズのエピソードも動画内では語っている。
山井は「皆さん本当にわけがわからないと思うんですけど、私たちの中では結構筋が通っていて」と2人の中では自然な流れだったといい、「エレガント人生が変わるんじゃないです。結婚して完成したんです」と結婚によってコンビが“完成”したとも宣言した。
視聴者からは「素敵な関係性」「これはコントじゃないんだ」「驚いたけど2人の関係性見てると納得」「こんな嬉しい結婚報告ない」「こういう結婚の選択が増えたら良い」と感動と祝福の声が寄せられている。
エレガント人生は、2020年5月に結成。動画配信を主戦場にしておりYouTube登録者数は60万人を達成している。幅広いキャラクターを演じ、リアルすぎるあるあるネタコント動画が話題となっている。2024年にはコンビ共著である小説『酔い醒めのころに』を発売するなど活躍の場を広げている。
2人は同日に単独ライブでファンに報告した後に、SNSで正式に発表。中込は、自身のX（旧Twitter）を通じて「この度、祥子と結婚いたしました！人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」と報告。また、山井も自身のXで「私事ではございますが、この度飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」と投稿。和装姿の夫婦写真を披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】コンビから夫婦へ 結婚発表したお笑いコンビのウエディングショット
◆エレガント人生、結婚のきっかけは6年前「一生そばにいるべき人間と認定しあっちゃった」
動画冒頭では「結婚しました〜！」と肩を組んで報告。その仲の良さから、元々ネット上の検索ワードで「エレガント人生」の後に「付き合っている」が候補で出るほど、交際していると思われがちな2人だったが、これまで交際は否定してきた。「私たちめちゃくちゃ親友なんですね」「びっくりするぐらいの友達」と大親友であることを補足。撮影スタジオ兼ネタ作り場兼ネタ練習場所の部屋を2人で借りており、2人で旅行に行くほどの関係性だったという。
しかし、当時は2人ともコンビの仕事が大好きで「エレガント人生の邪魔をしたくなかった」ため、そのまま時が過ぎたそう。そして、今年3月に中込が1人で飲んでいるときに「プロポーズしよう」とふと思ったといい、そのまま婚約指輪を予約し、数日後にプロポーズ。プロポーズのエピソードも動画内では語っている。
山井は「皆さん本当にわけがわからないと思うんですけど、私たちの中では結構筋が通っていて」と2人の中では自然な流れだったといい、「エレガント人生が変わるんじゃないです。結婚して完成したんです」と結婚によってコンビが“完成”したとも宣言した。
視聴者からは「素敵な関係性」「これはコントじゃないんだ」「驚いたけど2人の関係性見てると納得」「こんな嬉しい結婚報告ない」「こういう結婚の選択が増えたら良い」と感動と祝福の声が寄せられている。
◆男女お笑いコンビ・エレガント人生が結婚
エレガント人生は、2020年5月に結成。動画配信を主戦場にしておりYouTube登録者数は60万人を達成している。幅広いキャラクターを演じ、リアルすぎるあるあるネタコント動画が話題となっている。2024年にはコンビ共著である小説『酔い醒めのころに』を発売するなど活躍の場を広げている。
2人は同日に単独ライブでファンに報告した後に、SNSで正式に発表。中込は、自身のX（旧Twitter）を通じて「この度、祥子と結婚いたしました！人生で最も信頼できて、一緒にいてあまりに楽しい激マブと結婚できて最高の気分です」と報告。また、山井も自身のXで「私事ではございますが、この度飲み友達として親交を深めてきた中込悠さんと結婚する運びとなりました」と投稿。和装姿の夫婦写真を披露している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】