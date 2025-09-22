¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×È¯É½¤ËÂçÈ¿¶Á¡ª ¡Ö¹ñ»º¼Ö¤Ç°ìÈÖ¥Ç¥¶¥¤¥óÎÉ¤¤¡ª¡×¤ÎÀ¼¤â¡ª Àº×û¤Ê¡Ö2ÃÊ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¡×ºÎÍÑ¤Ç¡Ö¾è¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¸«¤¨¤ë¡ª¡×¤È¹âÉ¾²Á¡ª ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë¡ÈºÇ¹â¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡ÉºÇ¿·¡Ö3Îó¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2025Ç¯9·î2Æü¡¢¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Î°ìÉô²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2001Ç¯¤Î½éÂåÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤ÇÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢º£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢SNS¾å¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥È¥è¥¿¡Ö¿·¥ô¥©¥¯¥·¡¼¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê31Ëç¡Ë
¡¡½éÂå¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾¦ÍÑ¼Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢FF¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾²¤òÄã¤¯¤·µï½»¶õ´Ö¤ò³ÈÂç¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÈÊØÍø¤ÊÎ¾Â¦¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¡¢¤½¤·¤Æ3Îó¥·¡¼¥È¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤ÎÎÉ¤µ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¡¢·ãÀï¶è¤Ç¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó»Ô¾ì¤Ç³Î¸Ç¤¿¤ëÃÏ°Ì¤òÃÛ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡2022Ç¯1·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸½¹Ô¤Î4ÂåÌÜ¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢TNGA¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Àè¿Ê±¿Å¾»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡Ö¥È¥è¥¿¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥»¥ó¥¹¡×¤Îµ¡Ç½¤â½ÏÀ®¤µ¤ì¡¢°ÂÁ´À¤âÈôÌöÅª¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸½¹Ô¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4695mm¡ßÁ´Éý1730mm¡ßÁ´¹â1895-1925mm¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2850mm¡£
¡¡ÀèÂå¤è¤ê¤âÁ´Éý¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤¬3¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡¢1.8¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È2¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î2¼ïÎà¤òÀßÄê¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âCVT¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ì¡¢¶îÆ°Êý¼°¤Ï´ðËÜÅª¤ËFF¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤â4WD¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¤Î²þÎÉ¤Ç¤Ï¡¢ÁõÈ÷¤Î¸«Ä¾¤·¤ä¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤ÎÊÑ¹¹¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢¾¦ÉÊÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Á´¼Ö¤Ç¡ÖETC2.0¥æ¥Ë¥Ã¥È¡×¤È¡Ö¥Ð¥Ã¥¯¥¬¥¤¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤È¤Ê¤ê¡¢¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªPlus¡×¤¬É¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢ÁõÈ÷¤¬¤µ¤é¤Ë½¼¼Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¤¥ó¥Ê¡¼¥ß¥é¡¼¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥¹¥Ý¥Ã¥È¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤¬Ã±ÆÈ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÁª¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¯¤ï¤¨¤Æ¡¢¼ÖÆâ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò¼Ö³°¤Ç¤â»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖµëÅÅ¥¢¥¿¥Ã¥Á¥á¥ó¥È¡×¤â¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï4¿§¤Ë¹Ê¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢¡Ö¥×¥é¥Á¥Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥Ñ¡¼¥ë¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥á¥¿¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥à¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¢¥Æ¥£¥Á¥å¡¼¥É¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¡Ö¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¡×¤òÍÑ°Õ¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É»ÅÍÍ¤È¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó»ÅÍÍ¤È¤â¤Ë¡¢¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¤Ê¡ÖS-G¡×¤È¾åµé¤Î¡ÖS-Z¡×¤Î2¥°¥ì¡¼¥ÉÅ¸³«¤Ç¤¹¡£
¡¡¾è¼ÖÄê°÷¤ÏS-Z¤¬7¿Í¾è¤ê¤Î¤ß¡¢S-G¤Ï7¿Í¾è¤ê¤È8¿Í¾è¤ê¤«¤éÁªÂò¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Î¼ÖÎ¾²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢381Ëü5900±ß¤«¤é421Ëü9600±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡º£²ó¤Î¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Î²þÎÉ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢
¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥¡¡¼¥É¤âÎÉ¤¤¤±¤ÉÂç¤¤¹¤®¤ë¡×
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÁí¹çÅª¤Ë¤Ï¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¡×
¡Ö¸«¤ë¤«¤é¤Ë¶¯¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤âÎÉ¤¤¤è¤Í¡×
¡Ö¤È¤¯¤Ë´é¤Ï¹ñ»º¼Ö¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¤À¤È»×¤¦¡ª¡×
¡Ö¥ô¥©¥¯¥·¡¼¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ã¤Æ¤½¤ì¤À¤±¤Ç¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤Î°·¤¤¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤¬°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹¥É¾¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Â¾¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹Àº×û¤Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥Þ¥¹¥¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¹¥°ÕÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¤Ï¡¢
¡Öº£²ó¤Î²þÎÉ¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬É¸½à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ªÆÀ¤ä¤ó¡×
¡Ö¤¸¤ã¤¢ÃÍ²¼¤²¤È¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
¡¡¤ÈÁõÈ÷¤Î½¼¼Â¤Ë´î¤Ö¥³¥á¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢
¡ÖºÇ¿·¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤·¤Æ¤Ï±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤¬¾®¤µ¤¯´¶¤¸¤ë¡×
¡Ö±Õ¾½¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ï¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤¯¤·¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡×
¡Ö¥Æ¡¼¥ë¥é¥¤¥È¤ò¤â¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¯¤·¤¿¤ê¡¢¥¦¥¤¥ó¥«¡¼¤âLED²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¿¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë²þÎÉ¤òË¾¤àÀ¼¤â¡£¿Íµ¤¼Ö¼ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Î¹â¤¤Í×Ë¾¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶áÇ¯¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¯¥ë¥Þ¤Î²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â³èÈ¯¤ÊµÄÏÀ¤¬¸ò¤ï¤µ¤ì¡¢
¡Ö½éÂå¥ô¥©¥¯¥·¡¼¤Ï200Ëü±ßÂæ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£¤Ç¤Ï¼Â¼Á400Ëü±ß¤«¤è¡Ä¡×
¡Ö¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¸þ¤±¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ê¤Î¤Ë»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤¬¼ê¤ò½Ð¤·¤Ë¤¯¤¤¤è¡ª¡×
¡Ö¤¤¤äº£¤ÏÀÎ¤È°ã¤Ã¤Æ»Ä²ÁÀßÄê¥í¡¼¥ó¤È¤«Çã¤¤Êý¤âËÉÙ¤À¤·¡¢²¼¼è¤ê¤â¹â¤¤¤«¤é¤à¤·¤íÇã¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿°Õ¸«¤âÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ëÅÀ¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£