ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¢¡Ö¤ª¤Ê¤«Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¿§¡¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×¥¤¥é¥¹¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÊ¬¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡Ê40¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢¤Ç¡ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«ºî¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ª¤Ê¤«Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤È¿§¡¹¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡×ÃæÀîæÆ»Ò¥¤¥é¥¹¥È
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤âºÙÀÚ¤ì¤Ëµ¯¤¤Á¤ã¤¦¤±¤É´èÄ¥¤í¡ª¤¤¤Þ»þ´Ö¤¢¤ë¤¦¤Á¤Ë³¨ÆüµÉÁ¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤ªÊ¢Âç¤¤¯¤Ê¤ë¤ÈÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¸å´üÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤Ë³¨ÆüµÎ¯¤á¤Æ¤¯¤Î¤Ç¸«¤Æ¤Í¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö·ì°µ¤à¤¯¤ßÄ¥¤ê¹ç³Ê¤ÇÎÉ¤¤´¶¤¸¤ÊÆþ±¡À¸³è¤Ç¤¹¡×¡Ö±¡Ä¹ÀèÀ¸¤ä´Ç¸î»Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤ß¤¿¤¤¤ËÍê¤â¤·¤¤¡ª¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¥Ñ¥¸¥ã¥ÞÃå¤¿¤éÃå¿´ÃÏ³Ú¤Á¤ó¤¹¤®¤ÆºÇ¹â¡×¡Ö¤¢¤È¤ª¤ä¤Ä¤Ë¡¢Âç¹¥Êª¤Î¶äºÂ¥¦¥¨¥¹¥È¤Î¥¸¥ã¥à¥¯¥Ã¥¡¼¤¬¤Ç¤ÆºÇ¹â¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤è¤¤¤·¤ç¡ª¤¬¸ý¥°¥»¤Ë¤Ê¤ë¤è¡ª¡Ê¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÈÎ©¤Æ¤Ê¤¤¡Ë¡×¡ÖÂ¤ÎÄÞÀÚ¤ì¤Ê¤¤¤è¡ª¡ª¡×¡Ö²¼¤ËÊª¤òÍî¤È¤·¤¿»þ¤ÎÀäË¾´¶¡Ê¤·¤«¤â¤è¤¯Íî¤È¤¹¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤òÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥¤¥é¥¹¥È¸«¤Æ¡¢¤¦¤ó¤¦¤ó¤Èð÷¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤·¤ç¤³¤¿¤ó¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡×¡Ö»ä¤âºòÆü¤«¤éÎ×·îÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¡ÖÊâ¤¯¤ÈÃÑ¹ü¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¡Ä¤ªÊ¢¤Ç²¼¤¬¸«¤¨¤Ê¤¯¤Æ¡¢Å¾¤Ö¤«ÉÝ¤«¤Ã¤¿¡Ä°ß¤È¤«¤¬°µÇ÷¤µ¤ì¤Æµ¤»ý¤Á°¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¤è¤¯Ì²¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¿É¤«¤Ã¤¿¡Ä¡×¡Ö²¼¤ËÊª¤òÍî¤È¤·¤¿»þ¤ÎÀäË¾´¶¤âÊ¬¤«¤ê¤¹¤®¤ë¡¼¡¼¡¼¡×¤Ê¤É¡¢±þ±ç¤È¶¦´¶¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬Â³¡¹¤È´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡¢2023Ç¯4·î28Æü¤ËÆ±À¤Âå¤Î°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¡£25Ç¯8·î¤Ë¤Ï¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÃË»ù¤òÇ¥¿±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢SNS¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂç¤¤Ê¤ªÊ¢¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë
