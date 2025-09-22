»³¸ýÃÒ»Ò¡Ö1ÈÖ¸ú²Ì¤¢¤ë¡×ÈþÍÆË¡¾Ò²ð¡¡60Ç¯À¸¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡ÖÉ½ÌÌÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤Æ¤â²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×
¡¡½÷Í¥¤Î»³¸ýÃÒ»Ò¡Ê60¡Ë¤¬21Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤è¡ª¤°¤Á¥Ð¥«¥ê¡×¤Ë½Ð±é¡£¡Ö1ÈÖ¸ú²Ì¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÈþÍÆË¡¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Î½÷Í¥¡¦°ÂÀÆÀ±Íè¤Ï¡¢¥á¡¼¥¯Íî¤È¤·¤ä²½¾Ñ¿å¡¢¥Ñ¥Ã¥¯¤Ê¤É¡Ö1¤«¤é100¤Þ¤Ç¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¿²¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÈþÍÆ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¹ðÇò¡£¤³¤ì¤Ë»³¸ý¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢60Ç¯À¸¤¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢É½ÌÌÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤Æ¤â²¿¤â»Ï¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤·¡¢¡Ö1ÈÖ¸ú²Ì¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢Î¹¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡ÖÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤¬°î¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£Î¹¤«¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ÈÆü¾ï¤¬µ±¤¤À¤¹¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¿©Ê¸²½¤¬Ë¤«¤Ê½ê¡£¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¤«Âç¹¥¤¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¡¡¡Ö²½¾ÑÉÊ¤¤¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤â¡Ë¤Ê¤¤¡£¤è¤ß¤¬¤¨¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¸ú²Ì¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤·¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãÊâ¤¯¤·¡¢³èÀ²½¤µ¤ì¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£