「1人旅で行きたい宮崎県の温泉地」ランキング！ 2位「京町温泉」、1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部では、2025年9月5〜8日の期間、全国10〜60代の男女238人を対象に、「1人旅で行きたい温泉地」に関するアンケートを実施しました。
その中から、「1人旅で行きたい宮崎県の温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
周囲には霧島連山を望む自然豊かな景観が広がり、のんびり散策しながら四季折々の風景を楽しめるのも魅力。自然に囲まれた落ち着いた雰囲気で、静かに過ごしたい1人旅にもぴったりのロケーションです。
回答者からは「玉泉館の老舗旅館に泊まってみたいからです」（30代女性／茨城県）、「落ち着いた雰囲気と質の高いお湯でまったり過ごしたい」（30代女性／千葉県）、「泉質が良いと聞くので体感しに行きたい」（40代男性／兵庫県）、「情緒溢れるスポットの質の良い温泉に癒されたいから」（20代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
海風を感じながら浸かる湯は開放感たっぷりで、心身をゆったり癒してくれます。観光とリラックスの両方を楽しみたい1人旅に最適なスポットとして支持を集めました。
回答者からは「青島神社があり、キレイな海岸沿いの街のため」（40代男性／三重県）、「海の近くが多く、風を感じながら南国も味わえるところがいいから」（30代女性／新潟県）、「温泉施設が充実していることもあり一人で観光も安心してできる。温泉施設から日向灘の海の壮大な風景が見られる。一人で時間を決めずずっと眺めていたいから」（50代回答しない／大阪府）、「サーフィンが好きで1人で海あがりに温泉浸かりたい」（40代女性／長崎県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
