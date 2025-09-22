多くの企業では、新入社員に向けて「どのように（Ｈｏｗ）」仕事をするのかが細かく書かれた業務マニュアルが用意されています。しかし、帝国ホテルの教育システムを構築した経験を持つ大野加奈さんは、「『Ｈｏｗ ｔｏ』だけを教えても、素晴らしいサービスを提供できる人は育たない」と語ります。そこで今回は、大野さんの著書『サービスを言語化する』から抜粋し、人材育成のヒントをご紹介します。

【書影】一流の「おもてなし」を次世代に伝承する方法とは。大野加奈『サービスを言語化する』

「おもてなし」の真髄

「一流のサービスパーソンは何が違うのか」

この問いに対する答えを探るため、私は長年にわたり多くの優れたサービスパーソンを観察してきました。帝国ホテルで働くベテランの先輩、そして他のハイクラスなホテルやレストランで出会った方々の振る舞いを細かく分析することで見えてきたのは、彼らに共通する思考プロセスと行動パターンです。

驚くべきことに、彼らはまるで同じ教科書を学んだかのように、似通った行動原理を持っていました。それは単なる偶然ではなく、長い年月をかけて磨かれた「おもてなし」の真髄とも言えるものです。

本記事では、一流のサービスパーソンがどのような思考と行動で顧客満足を創出しているのかを具体的に解説していきます。

「観察・仮説・寄り添い・行動」の４ステップ

某有名企業の創業１００周年記念パーティでの出来事です。会場となった宴会場には、国内外の大手企業の役員や政治家、長年のお得意様など約８００名が集まっていました。私は入り口付近で案内係を担当していました。

そこへ、杖をついた高齢の紳士が１人でいらっしゃいました。その方は特に派手な装いではありませんでしたが、彼を見た瞬間、宴会サービス支配人の鈴木さん（仮名）がすっと近づき、「前田様（仮名）、ようこそお越しくださいました」と声をかけました。

鈴木さんはお客様の歩行ペースに合わせながら、「お足元が悪い中、遠方よりご参加いただき誠にありがとうございます。体調はいかがですか？」と自然な会話を続けました。そして、会場内で最も出入り口に近く、かつ椅子の座り心地が良い席へとご案内したのです。

このやり取りを後で鈴木さんに尋ねてみると、「あの方は帝国ホテルの古くからのお得意様で、昨年奥様を亡くされてからは一人暮らしをされています。最近は腰を悪くされているので、長時間の立ち話や歩行が難しいことを知っていました」とのこと。

この一連の流れこそ、一流のサービスパーソンが無意識に実践している「観察・仮説・寄り添い・行動」の４ステップなのです。

１．観察：五感を研ぎ澄ませる

一流のサービスパーソンの第一の特徴は、その鋭い観察眼です。彼らは常に周囲の状況を細部まで把握し、お客様の微細な変化や兆候を見逃しません。

鈴木さんは、前田様を目にした瞬間、その歩き方や表情、持ち物などから、現在の状況を瞬時に把握していました。杖をついていること、少し顔色が優れないこと、１人でお越しになられたことなど、わずか数秒の観察で多くの情報を収集していたのです。

この「観察」は、単に目で見ることに留まりません。

お客様の声のトーンや話し方、香りや温度感など、五感を総動員して情報を集めています。たとえば、声に疲れがないか、歩き方に違和感はないか、季節に合った服装をしているかなど、細部にまで注意を払います。

帝国ホテルのレストランで働くベテランスタッフの中には、お客様が入店された瞬間の表情や服装、同伴者との会話の様子から、その日の気分や食事の目的までも察知する人がいます。それは長年の経験から培われた「観察眼」の賜物です。

２．仮説：お客様の立場になって考える

観察で得た情報をもとに、一流のサービスパーソンは「このお客様は何を求めているのか」「どのようなサービスが最適か」と仮説を立てます。

鈴木さんの例で言えば、「高齢で体調がすぐれないようだから、長時間立っていることは避けたいだろう」「杖をついているので、なるべく移動距離が少ない席が良いだろう」「１人で来られているので、知り合いがいる席の近くが良いかもしれない」といった仮説です。

この「仮説」を立てる際に重要なのは、自分の価値観ではなく、お客様の立場になって考えることです。

若いスタッフが80代のお客様のニーズを想像することは決して容易ではありません。しかし、一流のサービスパーソンは自分の枠を超えて、お客様の視点から世界を見る想像力を持っています。

また、この仮説はただの憶測ではなく、過去の経験や知識、そして何よりもお客様についての情報に基づいた「教養ある推測」です。前田様の例では、鈴木さんは過去のお客様情報や最近の様子など、さまざまな知識を総動員して仮説を立てていました。

３．寄り添い：お客様と同じ目線に立つ

仮説を立てたら、次はお客様に寄り添います。これは物理的な距離感だけでなく、心理的な距離感も意味します。

鈴木さんは前田様の歩くペースに合わせ、決して急かすことなく、自然な会話を交わしながら移動していました。この「寄り添い」の段階で、先に立てた仮説を検証し、必要に応じて修正していきます。

たとえば、「思ったより歩くのが大変そうだ」と感じれば、より近い席を考える。逆に「意外と元気そうだ」と感じれば、友人がいる少し離れた席を提案するなど、柔軟に対応を調整します。

この「寄り添い」の過程では、お客様の反応を注意深く観察し、言葉にされないニーズや希望を汲み取る力が問われます。時には直接質問することもありますが、多くの場合、一流のサービスパーソンは「聞かなくてもわかる」レベルの感性を持っています。

帝国ホテルのコンシェルジュの田中さん（仮名）は、「お客様が何かを質問されたとき、その裏にある本当の疑問や不安を読み取ることが大切」と述べています。

たとえば「近くに良いレストランはありますか？」という質問の裏には、「初めての土地で不安だ」「予算内で満足できる食事をしたい」「特別な記念日なので失敗したくない」など、さまざまな思いが隠れています。田中さんは、その質問の真意を探りながら会話を続け、お客様が本当に求めているものを見極めていきます。

これこそが「寄り添い」の本質です。

４．行動：迅速かつ的確に

最後に、これまでの過程で得た情報と判断に基づいて、最適なサービスを提供する「行動」に移ります。

鈴木さんは前田様に最適と思われる席へスムーズに案内し、さらに「何かございましたらいつでもお声がけください」と声をかけ、安心感を提供しました。また、スタッフに「前田様がいらっしゃっている」と情報共有することで、他のスタッフも適切な対応ができるよう配慮していました。



この「行動」の段階では、迅速さと的確さが求められます。

考えすぎて行動が遅れると、お客様をお待たせすることになります。かといって、早さだけを重視して中途半端なサービスを提供してはなりません。

長年の経験と訓練によって培われた技能

一流のサービスパーソンは、この「観察・仮説・寄り添い・行動」の４ステップからなるサイクルをほとんど無意識のうちに、しかも非常に短い時間で回し続けます。それは長年の経験と訓練によって培われた技能なのです。

帝国ホテルのドアマンの１人は、次のように語っています。

「お客様が車から降りられる瞬間から、その方が何を求めているのかを読み取るよう心がけています。急いでいるのか、くつろぎたいのか、何か特別な目的があるのか。それを察知して、最適な言葉をかけ、最適なご案内をします。これが私たちの仕事の醍醐味です。」

このように、一流のサービスパーソンは、お客様一人ひとりに対して、その場そのときの最適解を瞬時に見つけ出し、実行に移すことができるのです。それこそは単なるマニュアル対応では決して達成できない、真の「おもてなし」と言えるでしょう。

※本稿は、『サービスを言語化する』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。