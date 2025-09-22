S&P500に月10万円「長期・分散・低コスト」を実践する39歳男性の着実な運用成績
2024年から新NISAが始まり、ますます裾野が広がる投資の世界。そして投資の初心者が真っ先に検討するのが長期での積み立てによる資産運用です。時間を味方にできる低リスクな運用方法と言われる一方で、実際に周りの人がどのように積立投資を行ってきているのか、その実態をのぞく機会は限られます。
ここではAll Aboutが継続的に募集している「積立投資の実体験エピソード」から、ほかの方が積立投資にどのように取り組まれているのかを紹介。
シミュレーションでは分からないリアルな積立実践エピソードから、ご自身の投資のヒントを見つけ出してください。
▼家族構成
本人、父、母
▼金融資産
年収：20万円（詳細は不明）
現預金：約1000万円、リスク資産：約4500万円
▼リスク資産の内訳
・投資信託：約4000万円
・国内社債：約500万円
▼積立投資実績
（※商品名の詳細が不明なものも原文ママ記載）
・eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）／NISA：2021年から
2021年から積立投資を続けてきたという今回の投稿者。
投資額はeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）に「月5万円」でスタートし、新NISA移行後は「月10万円」。
投稿のあった2025年5月時点の積み立て運用実績については「元本244万円→運用益込300万円」。リスク資産の多くはスポットで購入した投資信託のようですが、積み立てしている分もしっかりと利益を生み出している様子です。
運用の推移については、「積み立て初期はあまり大きな利益は出ず、マイナスになることも多かった。2023年から少しずつプラスに転じ、2024年末には大きなプラスになったが、2025年はトランプ関税で含み益が一時的にマイナスになった」とのこと。
「元本が増えてくると増減幅も大きくなることを実感した。福利的な増え方をしていて大きく伸びるときもあるが、だいたい年利平均で7〜8％で落ち着くんだなと感じた」とあります。
一方で、「クレカ積立でポイント還元率がここ最近下がってきているので、額を抑えてもいいかなと思う瞬間もあった」と言います。
マイルールは「長期・分散・低コスト。最高値から何％下がったら（スポットで）これくらいの額を購入するなど、ルールを作成し実直に、感情を込めずに淡々と実行するだけ」とのこと。
新NISAについては、「つみたて投資枠、成長投資枠ともに年間で利用できる枠を可能な限り早く埋めたい」と語られていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
※特定銘柄について、投資の勧誘を目的としたものではございません。資産運用、投資はリスクを伴います。投資に関する最終判断は、御自身の責任でお願いします
(文:あるじゃん 編集部)
積立投資を始めてよかった点として、「タイミングを計らずによいときも悪いときも購入することで、リスク分散になることが一番のメリット」とコメント。
