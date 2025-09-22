メス戦で２ゴールをマークしたアンス・ファティ。(C)Getty Images

　環境が変われば、これだけ変貌するものなのか。

　南野拓実が所属するモナコは現地９月21日に開催されたリーグ・アンの第５節で、メスとホームで対戦。５−２で大勝を飾った。

　南野が１点目をアシストしたこの試合で、２ゴールを挙げたのが後半頭から出場したアンス・ファティだ。

　46分に右サイドから折り返しにワンタッチで合わせていきなり結果を残すと、２−２で迎えた83分には、鋭いクロスにドンピシャのヘッドで合わせて決勝ゴールを奪ってみせた。

　今夏にバルセロナから加入した22歳は、移籍後初出場で初ゴールを挙げた17日のクラブ・ブルージュ戦に続いて２戦連発。出場72分で３ゴール、24分ごとに１点という驚異的な得点率だ。
 
　この活躍ぶりにファンからは次のような声が上がった。

「ファティが活躍してくれて嬉しい！」
「まだ22歳の衝撃」
「アンスの活躍が何より嬉しい」
「帰ってきた天才」
「元々はこういう選手なんよ！まだ22歳やし活躍してくれてホンマに嬉しい」
「アンスが覚醒してくれればモナコはもっと上に行ける！」

　バルサではリオネル・メッシ退団後に10番を背負い、スーパースターの後継者として期待されながら怪我に泣いた元神童が、新天地で完全復活の匂いを漂わせている。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【動画】アンス・ファティが途中出場で圧巻の２ゴール！

 