£²£²Æü¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¹Åç¤Ç¤âÅÞ°÷¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±ÅêÉ¼ÍÑ¤Î¤Ï¤¬¤¤¬È¯Á÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹Åç»ÔÃæ¶è¤Î¼«Ì±ÅÞ¹Åç¸©Ï¢¤Ç¤Ï¡¢¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤ÈÅÞÍ§£²Ëü£²Àé£²£²£¸¿ÍÊ¬¤ÎÅêÉ¼ÍÑ¤Î¤Ï¤¬¤¤òÃÊ¥Üー¥ë¤ËµÍ¤á¤ëºî¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤ÎÅÞ°÷¤ÈÅÞÍ§¤ÏµîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤«¤éÌó£´£°£°£°¿Í¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤ÏÅÞ°÷¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢ÆÀÉ¼¿ô¤Ë±þ¤¸¤¿·×»»ÊýË¡¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷É¼£²£¹£µÉ¼¤ÈÁ´¹ñ¤ÎÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§£²£¹£µÉ¼¤Î¹ç¤ï¤»¤Æ£µ£¹£°É¼¤ÇÁè¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï£µ¿Í¤¬Î©¸õÊä¤òÆÏ¤±½Ð¤Æ¤¤¤Æ¡¢Íè·î£´Æü¤ËÅê³«É¼¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
