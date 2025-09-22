寺島進、“親友”である元俳優のラーメン店主の訃報に「放心状態」 「三船プロの養成所からの同期生で日本一美味い…」
俳優の寺島進（61）が、22日までに、自身のXを更新。人気ラーメン店「こましょう」の店主・小松正一さんの訃報を受け、追悼した。
【写真あり】仲の良さが伝わってくる…寺島進、“親友”である元俳優のラーメン店主との2ショット＋追悼の鳥鍋
寺島は「三船プロの養成所からの同期生で日本一美味い中華そば『#こましょう』の店主になった、親友の #小松正一 が昨日亡くなってしまった」と、自身と小松さんとの関係に言及しつつ、訃報を報告。小松さんの写真や、2ショットを公開した。
続けて「放心状態な俺は、何かしなくては！と鍋を」といてもたってもいられず、鍋を手に立ち上がったことをを伝え、「小松の美味かった鳥鍋を真似して偲んで。合掌」と追悼した。
小松さんが営んでいた「こましょう」のXによると、8月半ばから臨時休業が増え、同月下旬に「今夏の暑さで体調が万全ではないため、しばらくお休みさせていただきます」と報告。９月20日に「本日 中華そばこましょう店主 小松正一が旅立ってしまいました。 突然すぎてどう報告すれば良いのか分からずすみません」と亡くなったことを報告していた。
