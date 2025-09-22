Ä¹ßÀ¤Í¤ë¡¢¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡ÈÀî²¼¤µ¤ó¡É¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¡¡ÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡ÖÌ´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬NHK E¥Æ¥ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ë¥á¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¡ÊËè½µ·î¡ÁÌÚ Á°8¡§25¡Ë¤Ç¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀ¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀî²¼¤µ¤ó
¡¡°ÊÁ°¤«¤éËÜºî¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ßÀ¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÀî²¼¡Ê¤«¤ï¤·¤â¡Ë¤µ¤ó¡×¡£·î¸÷Ä®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡È²£Áö¤ê¡É¡£¤³¤ÎÁö¤êÊý¤Ï¡Ä¡£Ä¹ÉÍ¤Î½Ð±é²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÈÂè28¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë29Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£Ä¹ßÀ¤Í¤ë¥³¥á¥ó¥È
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¸¤ã¤ë´ÝÌò¤ÎÀ¾Â¼¡Ê¤Á¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ï£¡¹¡Ê¤½¤¦¤½¤¦¡Ë¤¿¤ë³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»ä¤¬±é¤¸¤¿¡ÖÀî²¼¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢·î¸÷Ä®¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£9·î29ÆüÊüÁ÷¡Ö¤ª¤ß¤ã¡¼¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î²µ½÷ÀèÀ¸¤ÎÁ°¤ò¡Ö¤¨¤Ã¤·¤ç¡¢¤¨¤Ã¤·¤ç¡×¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÁö¤êÊý¤Î½÷À¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀî¾å¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÁö¤êÊý¤ÎÈà½÷¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢Àî²¼¡Ê¤«¤ï¤·¤â¡Ë¤µ¤ó¡£Àî¾å¤µ¤ó¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿²µ½÷ÀèÀ¸¤ÏÆó¿Í¤ò¤ª¸«¹ç¤¤¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¤Þ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Æó¿Í¤Ï¡¢¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡Ä¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¹ßÀ¤Í¤ë¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤Î¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÀî²¼¤µ¤ó
¡¡°ÊÁ°¤«¤éËÜºî¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥ó¡×¤À¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤¿Ä¹ßÀ¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖÀî²¼¡Ê¤«¤ï¤·¤â¡Ë¤µ¤ó¡×¡£·î¸÷Ä®¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤½¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡È²£Áö¤ê¡É¡£¤³¤ÎÁö¤êÊý¤Ï¡Ä¡£Ä¹ÉÍ¤Î½Ð±é²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡ÈÂè28¥·¥ê¡¼¥º¡É¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë29Æü¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÍÄ¤¤¤³¤í¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¤ª¤¸¤ã¤ë´Ý¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡£¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤¸¤ã¤ë´ÝÌò¤ÎÀ¾Â¼¡Ê¤Á¤Ê¤ß¡Ë¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ï£¡¹¡Ê¤½¤¦¤½¤¦¡Ë¤¿¤ë³§¤µ¤Þ¤È¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê»þ´Ö¤ò²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó»ä¤¬±é¤¸¤¿¡ÖÀî²¼¤µ¤ó¡×¤Ï¡¢·î¸÷Ä®¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¼¤Ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£9·î29ÆüÊüÁ÷¡Ö¤ª¤ß¤ã¡¼¤¤¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¥Ð¥ì¥ê¡¼¥Ê¤Î²µ½÷ÀèÀ¸¤ÎÁ°¤ò¡Ö¤¨¤Ã¤·¤ç¡¢¤¨¤Ã¤·¤ç¡×¤È¸ÄÀË¤«¤ÊÁö¤êÊý¤Î½÷À¤¬ÄÌ¤ê²á¤®¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¡¢¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀî¾å¤µ¤ó¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤ÊÁö¤êÊý¤ÎÈà½÷¡£Ì¾Á°¤Ï¡¢Àî²¼¡Ê¤«¤ï¤·¤â¡Ë¤µ¤ó¡£Àî¾å¤µ¤ó¤È¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È»×¤Ã¤¿²µ½÷ÀèÀ¸¤ÏÆó¿Í¤ò¤ª¸«¹ç¤¤¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢¤Þ¤Á¹ç¤ï¤»¤ÎÌóÂ«¤ò¤¹¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬Æó¿Í¤Ï¡¢¤¹¤ì¤Á¤¬¤¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¡Ä¡£