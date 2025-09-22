坂道グループによる『新参者 二〇二五』開催決定 今年加入の乃木坂46・6期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生が出演【公演日程・詳細あり】
約2年ぶりとなる坂道シリーズ3グループによるライブ公演『新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER』が、東京・東急歌舞伎町タワー6階の劇場「THEATER MILANO-Za」で11月1日〜30日に開催されることが決定した。
【画像】楽しみ！『新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za』公演スケジュール
同公演では、今年グループに加入した乃木坂46の6期生、櫻坂46の四期生、日向坂46の五期生が、グループ別でそれぞれ初の期生ライブを実施する。また、前回の新参者より引き続き、本施設9階「１０９シネマズプレミアム新宿」にて、本公演のライブビューイングを実施。さらに、今回はより多くのファンへ坂道シリーズ3グループの新参者たちのデビューイヤーステージを届けるべく、全国の１０９シネマズでもライブビューイングの実施が決定した。
■「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」詳細
・日程：2025年11月8日（土）〜11月30日（日）
・時間：平日＝開場17:45／開演18:30
土日祝＝昼公演 開場12:45／開演13:30、夜公演 開場17:15／開演18:00
■映画館 １０９シネマズ ライブビューイング詳細
・実施日程：
〈乃木坂46 6期生〉
11月21日（金）夜公演、11月30日（日）最終公演
〈櫻坂46 四期生〉
11月23日（日）夜公演、11月29日（土）最終公演
〈日向坂46 五期生〉
11月16日（日）夜公演、11月26日（水）最終公演
・上映館：１０９シネマズプレミアム新宿／１０９シネマズ二子玉川／１０９シネマズグランベリーパーク／１０９シネマズ箕面／１０９シネマズ広島
