Ä¹´ü¶âÍø¤¬17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Þ¤Ç¾å¾º¡¡Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²´ÑÂ¬¤Ç¹ñºÄ¤¬Çä¤é¤ì¤ë
Ä¹´ü¶âÍø¤¬°ì»þ¡¢17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤È¤Ê¤ë1.65¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æü¶ä¤¬ÄÉ²Ã¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤È¤Î¸«Êý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤Ç¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤ÇÄ¹´ü¶âÍø¤ÎÂåÉ½Åª¤Ê»ØÉ¸¤Ç¤¢¤ë10Ç¯Êª¤Î¹ñºÄÍø²ó¤ê¤Ï¡¢°ì»þ¡¢1.65¡ó¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤Þ¤·¤¿¡£2008Ç¯°ÊÍè¤ª¤è¤½17Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤Ç¤¹¡£
Àè½µ¤Î¶âÍËÆü¡¢Æü¶ä¤Î¶âÍ»À¯ºö¤ò·è¤á¤ë²ñ¹ç¤Ç2¿Í¤Î°Ñ°÷¤¬Íø¾å¤²¤òµá¤á¤ëµÄ°Æ¤òÄó½Ð¤·¡¢ÈÝ·è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñºÄ¤ÏÇä¤é¤ì¤Æ²Á³Ê¤¬²¼¤¬¤ë¤ÈÍø²ó¤ê¤¬¾å¾º¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤ÎºÄ·ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Æü¶ä¤¬ÄÉ²Ã¤ÎÍø¾å¤²¤ËÆ§¤ßÀÚ¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤Î¸«Êý¤«¤é¹ñºÄ¤ËÇä¤ê¤¬³ÈÂç¡£Ä¹´ü¶âÍø¤¬¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä¹´ü¶âÍø¤Î¾å¾º¤Ï½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¸ÇÄê¶âÍø¤Ê¤É¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´ë¶È¤¬»ñ¶â¤ò¼Ú¤êÆþ¤ì¤ëºÝ¤ÎÍøÂ©¤ÎÁý²Ã¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
