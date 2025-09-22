ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、22日に配信されたABEMAのインタビュー企画「おはようロバーツ」に出演した。歴代2位タイの13年連続ポストシーズン（PS）進出を決めたドジャースだが、PSに向けて不安な救援陣の悩みを打ち明けた。

先発は大谷、山本、スネル、グラスノー、カーショー、シーハンと頭数がそろい、抜群の安定感を誇る。それに対し、救援陣はスコット、トライネン、イエーツらが不調から立ち直れないでいる。

指揮官は「ブルペンが安定しなくなった。先発が良くてリードもしているのに、試合終盤に逆転されるのは辛い。本当に辛い」と悩みを明かした。

山本が今月6日のオリオールズ戦で9回2死まで無安打無得点投球を見せながら、あと1死というところで被弾して快挙達成ならず。しかも、救援した投手陣が乱調で試合まで落とした。過去にこのような経験があったかと問われると「あんな経験は初めて。監督として最もクレイジーな試合。あんな試合を見たことがない」と暗い表情で振り返った。

9月は11勝9敗でうち6敗が逆転負け。継投の際にどう判断しているかと問われると「相手のデータを知っているから、どの投手と相性が良いかを知っている。データも見るが、投手交代は目で見て判断することが多い。打者をアウトにできるか、瞬間的に判断しないといけない。投手を見て、目や直感、難しいバランス感覚で判断しないといけない」と説明した。

指揮官は試合の局面ごとに常に難しい判断を迫られるが「プレッシャーは常にあるが、私はそんなに感じていない。チームがワールドシリーズ優勝を期待されているのは理解している。私はプレッシャーから逃げない」と重圧に立ち向かっていることを明かした。