¡Ö¼¡´üÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×1°Ì2°Ì¤Î¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤¬»Ù»ý½¸¤á¤ëÍýÍ³¡Ä¡ÈÀÐÇËÉ¼¡É¤Î¹ÔÊý¤Ï¡ÚFNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¡Û

FNN¤¬¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¹ð¼¨Ä¾Á°¤Î20Æü¤È21Æü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Î½øÈ×¾ðÀª¤È¸õÊä¼Ô¤Î»Ù»ýÁØ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê28.3¡ó¡Ë¤È¾®ÀôÇÀ¿åÁê¡Ê25.7¡ó¡Ë¤¬Âç¤¤Ê»Ù»ý¤ò½¸¤á¡¢ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¡Ê11.1¡ó¡Ë¡¢¾®ÎÓ¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÁê¡Ê4.0¡ó¡Ë¡¢ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹»á¡Ê3.8¡ó¡Ë¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ë¸Â¤ë¤È¡¢¾®Àô»á¡Ê35.2¡ó¡Ë¡¢¹â»Ô»á22.5¡ó¡Ë¤È¥È¥Ã¥×¤¬Æþ¤ìÂØ¤ï¤ê¡¢10¥Ý¥¤¥ó¥È°Ê¾å¤Îº¹¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¾®ÎÓ¡¦¾®Àô»Ù»ý¤Ï²áÈ¾¿ô¤¬½÷À
¾®ÎÓ»á¤È¾®Àô»á¤òµó¤²¤¿¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¤Ï½÷À¤Ç¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓ»á¡¢¹â»Ô»á¤òµó¤²¤¿¿Í¤ÏÃËÀ¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤Ë¸«¤ë¤È¡¢ÌÐÌÚ»á¡¢ÎÓ»á¡¢¾®Àô»á¤òµó¤²¤¿¿Í¤Ï60Âå°Ê¾å¤¬²áÈ¾¿ô¤òÀê¤á¡¢¾®ÎÓ»á¤òµó¤²¤¿¿Í¤Ï70Âå¤È50Âå¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÇ¯Âå¤Ç10¡ó°Ê¾å¤Î»Ù»ý¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¦¤¨¡¢²áÈ¾¿ô¤Ï40Âå°Ê²¼¤Ç¡¢»Ù»ýÁØ¤Ë¸²Ãø¤Êº¹¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£
¡Ö¼¡´üÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿Í¡×¤È¡Ö¼¡´üÁíºÛ¤òÉ¾²Á¤¹¤ëºÝ¤Ë½Å»ë¤¹¤ëÅÀ¡×¤ÎÎ¾²óÅú¤«¤é¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤¬´üÂÔ¤ò½¸¤á¤ëÍýÍ³¤òÃµ¤ë¡£
»Ù»ý¤ÎÍýÍ³
¹â»Ô»á¤Ï¡Ö·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÀ¯ºö¤äÀ¯¼£ÍýÇ°¡×¤Ç¥È¥Ã¥×¡Ê39.0¡ó¡£¾®Àô»á18.3¡ó¡¢ÎÓ»á11.1¡ó¡¢¾®ÎÓ»á3.9¡ó¡¢ÌÐÌÚ»á2.8¡ó¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¾®Àô»á¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ä¼Â¹ÔÎÏ¡×¡Ê30.1¡ó¡£¹â»Ô»á27.8¡ó¡¢ÎÓ»á9.7¡ó¡¢¾®ÎÓ»á4.7¡ó¡¢ÌÐÌÚ»á3.5¡ó¡Ë¤È¡Ö·Ð¸³¤ä¼ÂÀÓ¡×¡Ê31.6¡ó¡£ÎÓ»á21.5¡ó¡¢¹â»Ô»á17.1¡ó¡¢ÌÐÌÚ»á8.4¡ó¡¢¾®ÎÓ»á2.2¡ó¡Ë¡¢¡Ö¿ÍÊÁ¤äÇ¯Îð¡×¡Ê42.6¡ó¡£¹â»Ô»á14.7¡ó¡¢ÎÓ»á11.1¡ó¡¢¾®ÎÓ»á6.9¡ó¡¢ÌÐÌÚ»á1¡¥7¡ó¡Ë¤Î3ÅÀ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤ò½ä¤Ã¤Æ³ä¤ì¤ë»Ù»ý
¸½ºß¤ÎÀÐÇËÆâ³Õ¤ò¡Ö»Ù»ý¤¹¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡Ê37.9¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤¿¼¡´üÁíºÛ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¿ÍÊª¤Ï¡¢¾®Àô»á¡Ê32.4¡ó¡Ë¡¢ÎÓ»á¡Ê20.0¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ç¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ÎÀ¯ºö¤ò°ú¤·Ñ¤°¤³¤È¤òÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤ò¡Ö»Ù»ý¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡Ê56.0¡ó¡Ë¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯µó¤²¤¿¹â»Ô»á¡Ê40.6¡ó¡Ë¤Ï¡¢2ÈÖÌÜ¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿¾®Àô»á¡Ê20.8¡ó¡Ë¤ÎÇÜ¶á¤¯¤Ë¾å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤¬¡Ö¼Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡Ê37.8¡ó¡Ë¤¬µó¤²¤¿¤Î¤â¾®Àô»á¡Ê32.3¡ó¡Ë¡¢ÎÓ»á¡Ê20.7¡ó¡Ë¤Î½ç¤Ç¡¢¼Ç¤É½ÌÀ¤¬¡ÖÃÙ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¡Ê42.9¡ó¡Ë¤Î43.9¡ó¤¬¹â»Ô»á¤òµó¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¡ÈÀÐÇË»Ù»ýÉ¼¡É¤¬¾®Àô¡¦ÎÓ¤ÎÎ¾»á¡¢¡ÈÈ¿ÀÐÇËÉ¼¡É¤¬¹â»Ô»á¤Ë½¸¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£