µÜºêÀë»Ò¥¢¥Ê¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡Ä¡×Âç³Ø±¡Â´¶È¼°¤Ë½ÐÀÊ¡Ö¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÂº·É¡×¡ÄÉ×¤È²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª
¡¡¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëµÜºêÀë»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡¢ÁáÂçÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¤ÎÂ´¶È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µÜºê¥¢¥Ê¤Ï£²£²Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¡ÖºÇ¹â¤Î£±Æü¤Ç¤·¤¿¡×¤È½ñ¤»Ï¤á¤ë¤È¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Ìµ»ö¤ËÁá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¤òÂ´¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡¡½é¤á¤Æ¥¬¥¦¥ó¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¡¢³ÑË¹¤òÈï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«¤¹¤´¤¯ÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¡¢¤³¤ÎÆü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢³ÑË¹¤È¥¬¥¦¥ó»Ñ¤Ç³Ø°Ì¾Ú¤È²ÖÂ«¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Ç¯£±£°·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ëµÜºê¥¢¥Ê¤ÏÂ³¤±¤Æ¡ÖÉ×¤ÈÂ©»Ò¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼øÍ¿¼°¤Î»þ¤ËÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¤¤ÈÂçµã¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ô¥ó¥Á¤Ç¡¢É×¤¬²¿ÅÙ¤«²ñ¾ì¤ò½Ð¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤â²ñ¾ì¤Ëµã¤À¼¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤Æ¡¢·ë¶É¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤Î¼øÍ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ÒÏ¢¤ì¤Ç¼øÍ¿¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Âç³Ø¹½Æâ¤ÇÄ¹ÃË¤òÊú¤Ã¤³¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢É×¤â´Þ¤á¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¤µ¤Æ¡¢Ä¨¤ê¤Ê¤¤»ä¤Ï¤Þ¤¿²¿¤«¤ò¹Í¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿ÍÀ¸¤Þ¤À¤Þ¤ÀÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î£Í£Â£Á¤òÉ¬¤º¼þ¤ê¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö»ä¡¢¤ªÈè¤ìÍÍ¡¼¡ª¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤òÄù¤á¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤´Â´¶È¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¸þ¾å¿´¤ä¼è¤êÁÈ¤à»ÑÀª¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Û¥ó¥È¤ËÂº·É¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤´èÄ¥¤ê²°¤µ¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡µÜºê¥¢¥Ê¤Ï£°£²Ç¯£´·î¤ËÆü¥Æ¥ìÆþ¼Ò¤·¡¢¡Ö¥é¥¸¤«¤ë¥Ã¡×¤Ê¤É¤òÃ´Åö¡££±£²Ç¯¤ËÂà¼Ò¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¡££²£±Ç¯£±£±·î¡¢Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç£±£°ºÐÇ¯²¼¤ÎÃËÀ¤È·ëº§¡£ÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹Î¹¹Ô¤Ç¾®·¿Èô¹Ôµ¡¤ÎÁà½ÄÂÎ¸³¤Ë»²²Ã¤·¤¿ºÝ¤Ë½Ð²ñ¤¤¡¢ÇÐÍ¥¤Î¶ÌÌÚ¹¨»÷¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡££²£³Ç¯£±£°·î¤ËÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¡£¤Þ¤¿£²£²Ç¯¤Ë¤ÏÁáÂçÂç³Ø±¡¤Î·Ð±Ä´ÉÍý¸¦µæ²Ê¤ËÆþ³Ø¤·¤¿¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£