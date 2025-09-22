40・50代で備えておきたい【医療費】2本の柱。民間保険の種類と、貯蓄の目安は？
「病気になったとき、どうやってお金を準備すればいいの？」そんな不安を抱える人は少なくありません。
ポイントは、公的制度・民間保険・そして貯蓄。基本を知っていれば、もしものときも慌てずに済みます。
ファイナンシャル・プランナー黒田尚子さんに、40〜50代が備えておきたい保険の種類や貯蓄の目安を教えてもらいました。
備えておきたい2本の柱
まずベースになるのは、公的医療保険や高額療養費制度などの公的保障。その不足分を補うのが民間保険です。
さらに公的制度や民間保険の給付金・保険金はすぐに受け取れるわけではないので、そのぶん、貯蓄から支払えるように準備しておくのが基本。いざというときの「保険」と予測不能な出費にも対応できる「貯蓄」、この2本柱で備えておきましょう。
保険の種類と保険料の目安は？
保険料で家計が圧迫され、貯蓄ができない状況に陥るのは本末転倒。公的保障の内容を確認したうえで、必要なものだけにしぼり、年代やライフステージによって保障内容を見直すことが大事です。
また、保障を得ながら貯蓄もできる「貯蓄型保険 」も人気ですが、「掛け捨て」に比べて保険料が割高で、保障内容が不充分なことも。保障と貯蓄は分けて考え、基本は「掛け捨て」で備えるほうが合理的です。
老後（定年）までに備えておくべき医療用の貯蓄額は？
厚生労働省によると、日本人1人あたりの生涯医療費は約2900万円。その約半分は70歳以降にかかるというデータが。
70歳以上の総医療費の平均（1361万円）に自己負担率（2割）をかけて計算すると、自己負担額は約272万円に。この金額を目安に「 医療費として使えるお金 」として貯めておくと安心です。
公的保障のほかに、民間保険と貯蓄、バランスよく備えることでリスクを分散できます。もしものときのために、今から準備しておきましょう。
※2025年7月9日時点の情報です。
2023年、病気の経済的問題に悩む患者や家族の支援のため「患者家計サポート協会」を設立。最新刊は『がんとお金の真実 』（セールス手帖社）。詳細はこちら
（『オレンジページ』2025年8月17号より）