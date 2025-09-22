感情線が向かう方向でわかる人のタイプとは！？【手相の教科書】

感情線が向かう方向

土星丘と木星丘の中間付近で止まる

強い想いや愛情を持っていても、自制心が強く働き過ぎて気持ちを表現しないタイプです。恋愛面や対人関係においても消極的なところがあり、トラブルは少ないですが、願いが実り難いところもあるので、ここぞという勝負の場面では、意識して積極的に自分の想いを表現し、行動に移すことで恋愛成就や仕事面での成功につながります。

人さし指のつけ根の線まで伸びている

強い愛情と清純な心の持ち主です。純真でまっすぐな愛情を持つタイプで、特に女性の場合、愛情が細やかでロマンチックな恋愛を理想とする人が多い傾向にあります。

人さし指の下部（木星丘）に伸びている

恋愛、仕事、人間関係において、とてもまじめで誠実さを持つ人です。情が深く、人を大切にするタイプなので、周りからの信頼も厚い人となります。理想を高く持ち、常に向上心を持って情熱的に生きる人です。情熱が仕事面に出ると仕事中心の生活を送る人にもなります。

手のひらの側面まで伸びている

情熱や愛情が非常に強く、感情のコントロールが苦手で感情が強く出てしまうと、嫉妬心や独占欲が強くなる傾向があります。冷静に相手の気持ちや状況を考えて、自分の気持ちを意識的に抑え気味にして、ちょうど良いバランスが取れるタイプです。

中指と人さし指の間に入る

「尽くし型感情線」とも言えるほど、献身的に人に尽くすタイプです。女性ですと良妻賢母、男性は家庭的な人になる傾向があります。配偶者、子供、友人、恋人など好きな人にはとことん愛情を注ぎます。

人だけではなく、仕事や趣味などにも情熱を注ぎ、高いレベルに到達する人も多く見かけます。好きな人や物事に尽くす反面、興味のないことには見向きもしない極端な面もある、好き嫌いがはっきりしているタイプとも言えます。人に尽くすことにエネルギーを注ぐことは、とても素晴らしいことですが、たまには自分に尽くしてご褒美をあげてください。

中指のつけ根の線に伸びている

好きになると、どのような手段を使っても手に入れたいと思うタイプです。並外れた情熱の持ち主とも言えますが、それが自分本位の感情となる場合もあります。

後先を考えずに盲目的になりやすい傾向があり、特に鎖状や激しく乱れた線の場合は不倫や恋愛のもつれに注意が必要となります。広い視野や誠実な心を持ち、自分の取るべき行動を冷静に考えることができれば、その並外れた情熱が自分の能力向上や仕事の成功、健全な恋愛などプラスに転じます。

先端が下降している

人に対する思いやりの気持ちが強く、とても優しい人です。悩んでいる人や困っている人を放っておけないタイプで、とても面倒見の良い人なので、実際に人から相談を受けることが多く、愛情を持って話を聞き、その人の立場に立って接するため、人からの信頼が厚い人です。

