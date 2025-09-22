¡ÖÇÀ¶ÈÂÎ¸³¤ò¼Ò°÷¸¦½¤¤Ë¡×Í·µÙÇÀÃÏ¤Ë¥¥ã¥Ù¥Ä¤òºîÉÕ¤±¡¡ÃÏ¸µ´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤¿½é¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¡¡Ê¡²¬»Ô
Ê¡²¬»ÔÀ¾¶è¤ÎÍ·µÙÇÀÃÏ¤Ç22Æü¡¢ÃÏ¸µ´ë¶È¤Î¼Ò°÷¤ª¤è¤½30¿Í¤¬¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎºîÉÕ¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÇÀ¶ÈÂÎ¸³¡×¤ò¼Ò°÷¸¦½¤¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ï¡¢¹âÎð²½¤ä¸å·Ñ¼ÔÉÔÂ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁý¤¨Â³¤±¤ëÍ·µÙÇÀÃÏ¤ò³èÍÑ¤·¤è¤¦¤È¡¢Ê¡²¬»Ô¤¬½é¤á¤Æ´ë²è¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
ÇÀÃÏ¤Ï°ìÅÙ¹Ó¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢»¨Áð¤¬À¸¤¤ÌÐ¤êÉÂ³²Ãî¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÇÀÃÏ¤Ë¤â°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Í·µÙÇÀÃÏ¤Î³èÍÑ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡²¬»Ô ÇÀ¶ÈÀ¯ºö²Ý¡¦±ÊÅÄÃÒÍµ ²ÝÄ¹
¡Ö¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ÇÇÀÃÏ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯µ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¡¢Â¿¤¯¤Î´ë¶È¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
º£²ó¿¢¤¨¤é¤ì¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÏÍèÇ¯1·î²¼½Ü¤Ë¼ý³Ï¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤Ï¡¢ÇòºÚ¤ä¤Û¤«¤ÎÌîºÚ¤ÎºÏÇÝ¤â·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£