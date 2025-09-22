ドル高円安優勢＝東京為替前場概況



週明け２２日東京午前のドル円は１４８円３５銭までドル高円安が進んだ。先週末の海外市場で週の高値を更新する１４８円２８銭を付けた後、週末を前にした利益確定のドル売りなどに１４７円台後半に落として先週の取引を終えた。先週末終値前後で週の取引をスタートすると、早朝に１４７円８８円を付ける動きも、すぐにドル高が優勢となり、先週の高値を超えて１４８円３５銭を付けている。



先週の日米の金融政策会合では、積極的な政策金利の変更姿勢が見られず、ドル買い円売りにつながった。週明けの東京株式市場が前引けで６８３円高になるなど、株高の動きが広がっていることも、リスク選好での円売りとなってドル円を支えている。



ユーロドルはドル高に押されて１.１７２６を付けたが、対円でのユーロ買いもあり、値幅が抑えられている。ポンドドルも１．３４９０台から１.３４５８を付けるなど、ドル高が優勢。



ユーロ円はドル円の上昇もあり１７４円台を回復してきている。ポンド円は朝に１９９円２０銭前後を受けたが、その後の円売りに１９９円６６銭を付けた。



MINKABUPRESS 山岡

