»³¤Ë¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿£µ£¹ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¡¡½©ÅÄ¡¦Âç´Û»Ô¡¡¡Ö»³¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÅÏÃ
½©ÅÄ¸©Âç´Û»Ô¤Î»³ÎÓ¤Ë¥¥Î¥³ºÎ¤ê¤Ë½Ð¤«¤±¤¿£µ£¹ºÐ¤ÎÃËÀ¤Î¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¹ÔÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂç´Û»Ô¤Î£µ£¹ºÐ¤Î²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ¤Ç¤¹¡£ÃËÀ¤Ï£²£±ÆüÃë¤Þ¤Ç¤ËÌá¤ë¤È²ÈÂ²¤Ë¹ð¤²¡¢¥¥Î¥³¤òºÎ¤ë¤¿¤á£±¿Í¤ÇÂç´Û»ÔÀãÂô¤Î»³ÎÓ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢£²£±Æü¸á¸å£°»þÈ¾¤´¤íÃËÀ¤«¤éÆ±Î½¤Ë¡Ö»³¤ÇÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤É¤³¤Ë¤¤¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÅÅÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¸á¸å£³»þÈ¾¤òºÇ¸å¤ËÃËÀ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±Î½¤¬·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤ä¾ÃËÉ¤Ê¤É¤Ï£²£²Æü¸áÁ°£¸»þ¤´¤í¤«¤é£²£µ¿ÍÂÖÀª¤ÇÁÜº÷¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
