“最強グラビアクイーン”田中美久が表紙の『BOMB Premium』好評で異例の増刷決定【オリコン独占カット】
グラビアアイドルで俳優の田中美久（23）が表紙を飾った1冊まるごと水着グラビア『BOMB Premium』（ワン・パブリッシング）が、好評につき異例の増刷が決定した。
【独占カット】笑顔が最高にキュート！最強グラビア女王・田中美久
田中は、朝のベッドシーンからグレーの小花柄ビキニ姿で登場。フリル付きビキニとパンツに着替えて朝食シーンも。小悪魔的な表情と無邪気さを交錯させる。黄色いチューブトップ水着では、大人びた雰囲気をまとう。さらに、真っ赤なドレス姿では、たわわ感あふれる不思議な世界観。最後は青いボーダービキニで大胆カットを披露している。
また、発売前に完売していた、セブンネット限定特典のポストカードの再搬入も決定。アイドルグッズ通販サイト「ボムアイドル工房」では、完全オリジナル未公開絵柄の田中美久ポストカードを特典に販売する。
そのほか同誌に登場するのは、アップアップガールズ（2）を卒業した佐々木ほのか、制コレ22グランプリの蓬莱舞、#2i2の天羽希純、今注目の福井梨莉華、自身がプロデューサーを務めるRoot mimiでの活動をスタートさせた黒嵜菜々子、俳優活動とアイドルを両立する豊田ルナ、ドラマ『グラぱらっ！』では主演を務めた北野瑠華、『NOBROCK TV』出演で話題の森脇梨々夏、#ババババンビの岸みゆ、鳥取出身の新星・白濱美兎、そしてO2の南みゆか。
