Åìµþ¡¦¤ªÂæ¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤ò¡È¸òÄÌ¡É¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤¬¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯³«¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
1995Ç¯11·î¡¢¿·¶¶¤È¤ê¤ó¤«¤¤ÉûÅÔ¿´¤ò·ë¤Ö¸òÄÌµ¡´Ø¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¡£
ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡ÖÁ´¼«Æ°Ìµ¿Í±¿Å¾¡×¤Ç¤¹¡£
³«¶È»þ¤Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÄÁ¤·¤¤¾è¤êÊª¤ò°ìÌÜ¸«¤è¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬±Ø¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
³«¶È»þ¤Î¾èµÒ¡§
·Ê¿§¤È¤«¤¤ì¤¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢ÍÉ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢°Â¿´¤·¤Æ¾è¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î1Ç¯¸å¤Ë¤Ï¾èµÒ1000Ëü¿Í¤òÆÍÇË¡£
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¼Ò²°¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¡¢¤ªÂæ¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤È¤È¤â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤Ï11·î1Æü¤Ë³«¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
10·î25Æü¤Ë¤ÏµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¡¢ÌÜ¶Ì¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë°ìÈÌ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ö¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡×¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÏÆþ¤ì¤Ê¤¤¡Ö¼ÖÎ¾´ðÃÏ¡×¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë»²²Ã¼Ô±þÊç¤ÎÄù¤áÀÚ¤ê¤Ï9·î24Æü¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¤â¤¦1¤ÄÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢1980Ç¯Âå¤Î¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×É÷¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤Î¡Ö¤æ¤ê¤Ê¡×¤µ¤ó¡£
¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×30¼þÇ¯¤Î¹Êó¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ±Ø¹½Æâ¡¢¼ÖÎ¾Æâ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°SNS¤Ê¤É¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¡Ö¤æ¤ê¤Ê¡×¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¡¦¹¾Åì¶è½Ð¿È¡£
¾®¤µ¤¤¤³¤í¤«¤é¡Ö¤æ¤ê¤«¤â¤á¡×¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡¢º£²ó30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¼«¤é¹Êó¤Î»Å»ö¤ò»Ö´ê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤æ¤ê¤«¤â¤á ÁíÌ³Éô Ï¢·È´ë²è²ÝÄ¹¡¦ÆîÉôÁï¤µ¤ó¤Ï¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Ï¡¢2025Ç¯11·î1Æü¤Ë³«¶È30¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤½¤·¤Æ±èÀþ¤Î´ë¶È¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£³§ÍÍ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£10·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¼ÖÎ¾´ðÃÏ¤ò°ìÈÌ¸ø³«¤¹¤ë¡Ø¼ÖÎ¾´ðÃÏ¸ø³«¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ¤ÏÎ©¤ÁÆþ¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤Ê¤¤»ÜÀß¤ÎÆâÉô¤ò´Ö¶á¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢30¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹ÊóÃ´Åö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ø¤æ¤ê¤Ê¡Ù¤â³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£±Ø¹½Æâ¤ä¼ÖÆâ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£