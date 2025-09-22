WNBA史上最多…ラスベガス・エーシズのエイジャ・ウィルソンが通算4度目のMVPに選出

9月21日。WNBAは、2025年のMVPにラスベガス・エーシズのエイジャ・ウィルソンが選ばれたことを発表した。

72人の投票者のうち、10ポイントが加算される1位票を51も獲得したウィルソンは、計657ポイントを獲得。これで2020、2022、2024、2025年と、通算4度目のMVP受賞となった。

WNBAのMVPに4度も輝いたのはウィルソンが史上初。これまでシェリル・スウープス（元ヒューストン・コメッツほか）、リサ・レスリー（元ロサンゼルス・スパークス）、ローレン・ジャクソン（元シアトル・ストーム）がいずれも3度選ばれていたが、ウィルソンが歴代単独トップへ浮上。

キャリア8年目の今シーズン。193センチのセンター兼フォワードは40試合に出場し、平均31.2分23.4得点10.2リバウンド3.1アシスト1.6スティール2.3ブロックを残した。

平均得点は2年連続、平均ブロックでは4年連続通算5度目のリーグトップ、WNBA史上最多記録となる937得点を記録。また、2シーズン連続して平均20.0得点、10.0リバウンド、2.0アシスト、2.0ブロック、1.0スティールをクリアしていて、このスタッツラインは1シーズンに15試合以上出場した選手たちのうちウィルソンしか達成していない。

さらに、1シーズンに13度の30得点超えはWNBA新記録。20得点以上をリーグ最多の25試合で残し、21試合でダブルダブルをたたき出した。

29歳のスター選手はフィールドゴール成功率50.5パーセント、3ポイントシュート成功率ではキャリアハイの42.4パーセント、フリースロー成功率でも85.5パーセントの高確率で決め切り、自己最多かつ今シーズンリーグ最多の284本ものフリースローを沈めた。

【動画】通算4度目のMVPを受賞したウィルソンの好プレー集！





