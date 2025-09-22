¿å¼ùÆà¡¹¡¢4th¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM Ⅳ¡Ù¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡¡Ìó7Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Î³¤³°¸ø±é¤â
¡¡¿å¼ùÆà¡¹¤¬¡¢4ËçÌÜ¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE MUSEUM Ⅳ¡Ù¤ò¼«¿È¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ç¤¢¤ë2026Ç¯1·î21Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¤¹¤ë¡£
¡¡º£ºî¤Ï¡¢Blu-rayÉÕ¤¤Î½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢CD¤Î¤ß¤ÎÄÌ¾ïÈ×¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ëº£ºî¼ýÏ¿¶Ê¤Î¥Üー¥«¥ë¥ì¥¹CD¤¬ÉÕÂ°¤·¤¿¥¥ó¥¯¥êÆ²¸ÂÄê¥Ð¥ó¥É¥ëÈÇ¤Î3·ÁÂÖ¤Ç¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ë¡£2018Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖBLUE ROSE¡×¤«¤é2024Ç¯¥ê¥êー¥¹¤Î¡ÖADRENALIZED¡×¤Þ¤Ç¤Î¥·¥ó¥°¥ë¶Ê¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥êー¥¹¶Ê14¶Ê¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Öinnocent starter¡×¤Î¥ê¥¢¥ì¥ó¥¸¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤È¡¢¿å¼ù¤Î½Ð¿ÈÃÏ °¦É²¸©¿·µïÉÍ»Ô¤Ç½©¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ø¿·µïÉÍÂÀ¸Ýº×¤ê¡Ù¤Î¾ð·Ê¤ò²Î¤Ã¤¿¡Ö¤Á¤ç¤ª¤¦¤µ¤¸¤ã¡×¤Î¥«¥Ðー¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡½é²ó¸ÂÄêÈ×¤ËÉÕÂ°¤¹¤ëBlu-ray¤Ë¤Ï¡¢¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¥á¥¤¥¥ó¥°¤ò¼ý¤á¤¿¡ØNANA CLIPS 9¡Ù¤È¡¢9·î21Æü¤ËÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡Ø¿å¼ùÆà¡¹ ¥¹¥Þ¥¤¥ë¥®¥ã¥ó¥° 1200²óÆÍÇËµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö½¸¤Þ¤ì¡ª¡¡1¡ª2¡ª3¡ª4¡ª¡¡¥¹¥Þ¥®¥ã¥óº×¤ê¡ª¡ª¡×¡Ù¤ÎÌÏÍÍ¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó7Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë³¤³°¸ø±é¤â·èÄê¡£2026Ç¯2·î¤«¤é¡¢¹á¹Á¡¢¾å³¤¡¢¥½¥¦¥ë¡¢ÂæËÌ¤Î4ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ë¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢ー¡ØNANA MIZUKI LIVE VISION 2025-2026¡Ü¡Ù¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ç¥Ó¥åー25¼þÇ¯¤ÎµÇ°¤¹¤Ù¤1Ç¯¤ò¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤âÊ¬¤«¤Á¹ç¤¦µ¡²ñ¤È¤Ê¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤À¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë