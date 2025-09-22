株式会社ワイドトレードは9月22日（月）、カメラアクセサリーブランド「Leofoto」と、カメラバッグブランド「SUMMIT CREATIVE」の正規品を扱う直販サイトを開設した。オープン記念の各種限定キャンペーンも実施する。

「Leofoto」と「SUMMIT CREATIVE」の、日本国内では唯一となる正規予約販売サイト。新製品の先行予約も受け付けるという。

支払いはクレジットカード、コンビニ決済などに対応。画面右下に相談アイコンを設けており、製品やサービスに関する問い合わせも可能という。日本国内であれば、全域送料無料としている。

サイト開設記念として、5,000円以上の購入で10％OFFになるクーポンを配布。クーポンコードは「WELCOME10」。

なお、「Leofoto」および「SUMMIT CREATIVE」の実物を見たい場合は、埼玉県川口市の同社ショールームで展示している。製品の購入も可能。

Leofoto/SummitCreativeショールーム

・営業時間：10時00分～18時00分（火・水定休）

・所在地：埼玉県川口市西川口3-33-29 NWビル2F