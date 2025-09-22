「不動産関連」が１７位にランク、基準地価の上昇で再評価機運高まる＜注目テーマ＞
みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で「不動産関連」が１７位となっている。
国土交通省が１６日に発表した７月１日時点の基準地価は、全国平均で４年連続で上昇した。インバウンド関連の需要拡大が続いているほか、景気の緩やかな回復などが追い風となっている。海外投資家は日本の不動産投資を積極化させており、東京圏などの地価の上昇率は拡大している。これを受け、株式市場では不動産株を再評価する動きが強まっており、東証３３業種別では「不動産業」が昨年末から２割強の上昇となっている。
不動産大手の三井不動産<8801.T>や三菱地所<8802.T>、住友不動産<8830.T>のほか、東京建物<8804.T>や東急不動産ホールディングス<3289.T>、野村不動産ホールディングス<3231.T>、平和不動産<8803.T>、ヒューリック<3003.T>などに注目したい。
出所：MINKABU PRESS
