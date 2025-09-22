¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥ºµ»½Ñ¤ò¼Ì¿¿ÍÑ¤ËÅ¸³«¤·¤¿¡ÖThypoch¡×¤¬ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¼è°·³«»Ï¡¡
³ô¼°²ñ¼Ò¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Ï9·î22Æü¡Ê·î¡Ë¡¢¸ò´¹¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖThypoch¡Ê¥¿¥¤¥Ý¥Ã¥¯¡Ë¡×¤ÎÆüËÜ¹ñÆâÀµµ¬ÂåÍýÅ¹·ÀÌó¤ò9·î1Æü¤ËÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÈÎÇä¤È¥µ¥Ýー¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
Thypoch¤Ï¡¢¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥ºÀìÌç¥áー¥«ー¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¿¼¥»¥ó¤ÎÅìÀµ¸÷³Ø¤¬2023Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡£ÅìÀµ¸÷³Ø¤Ï¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖDZOFILM¡×¤ò2019Ç¯¤è¤êÅ¸³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Thypoch¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¥·¥Í¥Þ¥ì¥ó¥º¤Îµ»½Ñ¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤Ï¼Ì¿¿ÍÑ¤Î¡ÖSimera¡Ê¥·¥á¥é¡Ë¡×¡ÖEureka¡Ê¥¨¥¦¥ì¥«¡Ë¡×¥·¥êー¥º¤È¡¢¥·¥Í¥Þ¸þ¤±¤ÎÃ±¾ÇÅÀ¥ì¥ó¥º¥·¥êー¥º¡ÖSimera-C¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
Simera¡Ê¥·¥á¥é¡Ë
Eureka¡Ê¥¨¥¦¥ì¥«¡Ë
Simera-C
Æ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÅìÀµ¸÷³Ø¤Ï»º¶ÈÍÑ¥ì¥ó¥º¸¦µæ³«È¯¤Î¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¡£NASA¸þ¤±VR¥ì¥ó¥º¤Î³«È¯¤äÈ¾Æ³ÂÎ¥áー¥«ー¤Ø¤Îµ»½Ñ¥µ¥Ýー¥È¤Î¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£
¹ñÆâ¤Ç¤Ï¾ÇÅÀ¹©Ë¼¤Î´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¡¢À½ÉÊÊÝ¾Ú¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥µ¥Ýー¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£