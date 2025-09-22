Number_iメンバー生出演！2ndアルバム『No.II』リリース記念特番本日19時より配信
Number_iの2ndフルアルバム『No.II』のリリース記念特番が、9月22日19時から「LINE」内のショート動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて独占生配信される。
■神宮寺勇太、平野紫耀、岸優太は【3部】に登場！
2025年1月に『Number_i「GOD_i」リリーススペシャル企画』でLINE VOOM最高視聴数を記録したNumber_i。
3部構成となる今回の特番では、1部で前回実施したNumber_i「GOD_i」リリース記念スペシャル企画のダイジェスト版を配信。
2部では、事前にユーザーからXで募集されたNumber_iの楽曲にまつわる究極の2択アンケートの結果を発表。
そして3部には、メンバーの神宮寺勇太、平野紫耀、岸優太が登場。9月22日にリリースとなった2ndフルアルバム『No.II』について、MCの藤田琢己とともに深掘りしていく。
ここでしか観られないスペシャル企画満載の『Number_i 2nd Full Album「No.II」リリース記念特番』をぜひチェックしよう。
■番組情報
LINE VOOM『Number_i 2nd Full Album「No.II」リリース記念特番』
09/22（月）19:00～21:00（予定）
【1部】19:00～20:00 2025年1月に実施されたNumber_i「GOD_i」リリース記念スペシャル企画のダイジェスト版公開
【2部】20:00～21:00 ユーザーからXで募集された、Number_iの楽曲にまつわる究極の2択アンケートの結果発表
【3部】21:00-22:00 Number_iメンバー生出演！2nd Full Album『No.II』特集
MC：藤田琢己
■リリース情報
2025.09.22 ON SALE
ALBUM『No.II』
