¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¤É¤Î¸õÊä¤ò»Ù»ý¡©¡Ö¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª5¿Í¤¬Î©¸õÊä¡×¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁªµó¤¬22Æü¤Ë¹ð¼¨¤µ¤ì¡¢¹ñ²ñµÄ°÷5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Áª½Ð¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¢2¿Í¤Ë»Ù»ý¤¬Ê¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛÁª¤Ë¤ÏÆÏ¤±½Ð½ç¤Ë¡¢
¢¦¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¤Î¾®ÎÓ ÂëÇ·»á
¢¦Á°´´»öÄ¹¤ÎÌÐÌÚ ÉÒ½¼»á
¢¦´±Ë¼Ä¹´±¤ÎÎÓ Ë§Àµ»á
¢¦Á°·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¤Î¹â»Ô ÁáÉÄ»á
¢¦ÇÀ¿åÂç¿Ã¤Î¾®Àô ¿Ê¼¡Ïº»á ¤Î5¿Í¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©Áª½Ð¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¢¶â»Ò ÍÆ»°½°µÄ±¡µÄ°÷¡¢¸Å²ì Í§°ìÏº»²µÄ±¡µÄ°÷¡¢»³ËÜ ·¼²ð»²µÄ±¡µÄ°÷¤Î3¿Í¤¬ÎÓ»á¤ò»Ù»ý¡£
²ÃÆ£ Îµ¾Í½°µÄ±¡µÄ°÷¤ÏÁ°²ó¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«É¼¤ÏÍè·î4Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¿·ÁíºÛ¤¬·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£