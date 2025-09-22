½÷¿À¹ßÎ×¡ªTWICE¥Ä¥¦¥£¤¬ÂçÃÀ¥¹¥ê¥Ã¥È¥É¥ì¥¹¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â¤º¤Ã¤È¤ªÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¸ª¼þ¤ê¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¿À¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á
TWICE¡Ê¥È¥¥¥ï¥¤¥¹¡Ë¤ÎTZUYU¡Ê¥Ä¥¦¥£¡Ë¤¬¡¢Instagram¤ò¹¹¿·¡£Èþ¤·¤¤¥×¥í¥Ýー¥·¥ç¥ó¤¬ºÝÎ©¤Ä¿å¿§¤Î¥¿¥¤¥È¤Ê¥É¥ì¥¹»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µÅÝÅª¤ÊÈþËÆ¤¬¸÷¤ëTWICE¥Ä¥¦¥£¤Î¥í¥ó¥°¥É¥ì¥¹ / ¡ØTHIS IS FOR¡Ù¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¥Ä¥¦¥£¤ÏJIHYO¡Ê¥¸¥Ò¥ç¡Ë¤È¶¦¤Ë¡¢9·î21Æü¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Î¥Þ¥Ë¥é¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥¥ó¥±¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPOND¡ÇS¡Ê¥Ý¥ó¥º¡Ë¡×¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½ÐÀÊ¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¡¢¸÷Âô´¶¤Î¤¢¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Ê¿å¿§¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¸½¤ì¤¿¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¡£¥í¥ó¥°¾æ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ï¥ï¥ó¥·¥ç¥ë¥Àー¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢°ú¤Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤äÈþ¤·¤¤¥Ç¥³¥ë¥Æ¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£3ËçÌÜ¤Ç¤ÏÈþ¤·¤¤ÇØÃæ¤Î¥é¥¤¥ó¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
5ËçÌÜ°Ê¹ß¤Ç¤ÏÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤òÂª¤¨¤¿¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤¬Â³¤¡¢9ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥¹¥«ー¥È¤Î¥¹¥ê¥Ã¥È¤«¤éÈþµÓ¤òÈäÏª¡£10ËçÌÜ¤Ç¤Ï¥Ïー¥È¥Ýー¥º¤Ç¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¤·¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþ¤·¤¤¤ªÉ±ÍÍ¡×¡Ö¥Ä¥¦¥£¤Á¤ã¤ó¤ÎÀÄ¥É¥ì¥¹Âç¹¥Êª¡ª¡×¡Ö¸ª¼þ¤ê¤Î¥Õ¥©¥ë¥à¤¬¿À¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö²þ¤á¤Æ´éÌÌ¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¤Ç¤â¥Û¥ó¥È¤Ë¤º¤Ã¤È¤ªÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥Ä¥¦¥£¤Ï¡¢TWICE¤¬7·î¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿4th¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHIS IS FOR¡Ù¤Î³èÆ°´ü´Ö¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤âÂ¿¿ô¸ø³«¡£ÀÖ¤¤¥Ü¥ó¥Í¥Ã¥È¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ë¥Ã¥È¤Î°áÁõ¤ä¥Ø¥½½Ð¤·¤Î¥¹¥¦¥§¥Ã¥È°áÁõ¤Ê¤É¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¼Ì¿¿¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¡Äº£¤µ¤é¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤´¤á¤ó¤Í ¾Ð ÃÙ¤¯¤Ê¤¤¤è¤Í¡©¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤ËÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£