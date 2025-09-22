ONE OK ROCKのTakaが自身のInstagramを更新し、TWICEとの集合ショットを披露した。

【写真】TWICEのメンバーに囲まれての集合ショットを投稿したONE OK ROCKのTaka＆Toru

■Taka「皆さんは日本、アジアの誇りです」

8月27日にリリースしたTWICEのJAPAN 6thアルバム『ENEMY』に収録されている「Like 1」の作曲を手掛けたTakaとToru。

9月16日と17日の2日間にわたってツアー『TWICE WORLD TOUR IN JAPAN』の東京ドーム公演が行われ、TakaとToruがライブ会場を訪問。

Takaは「Twice のみんなと！東京ドームお邪魔しましたー！」とコメントし、ダブルピースするTakaとToruをTWICEのメンバーが囲む形での集合ショットを公開した。続けて「皆さんは日本、アジアの誇りです また一緒に仕事ができる日を楽しみにしてまーす」と締めくくった。

■写真：ワンオクTaka＆Toru、TWICEとの集合ショット

■Toru「9人の溢れる魅力、チーム力から俺らも笑顔をもらいました」

Toruも自身のInstagramを更新。「まだまだ世界に攻め続けるTWICEはかっこよかった！」とコメントし、ウィンクしてピースするToruとTakaをTWICEのメンバーが囲んだ集合ショットを披露。さらに「9人の溢れる魅力、チーム力から俺らも笑顔をもらいました 誘ってくれてありがとう！！」と賛辞を贈った。

ふたりの投稿に対してSNSでは「推しと推し！幸せすぎる！」「OORer＆once歓喜」「いつかtwiceとワンオクのコラボ見てみたい」「共演する日を夢見てます」「最高です」「この写真は伝説的」といったファンの熱いコメントが集まっている。