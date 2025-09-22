GRe4N BOYZ、新曲「OTAKEBI」がB.LEAGUE 2025-26 SEASON 公式テーマソングに決定
GRe4N BOYZの書き下ろし新曲 ｢OTAKEBI｣ が、10月より開幕するバスケットボール＜りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON＞の公式テーマソングに決定した。
GRe4N BOYZはこれまでも数々のスポーツに関する楽曲を発表してきており、バスケットボール男女日本代表 Akatsuki Five（現、AKATSUKI JAPAN）公式応援ソング「勝ちドキ」を担当。また、メンバーの92自身もバスケットボール経験者ということもあり、バスケットボールへの造詣も深い。
今回、B.LEAGUEシーズン公式テーマソングを務める「OTAKEBI」は、選手、観客、そして試合会場全体にチカラをたぎらせる熱い応援ソングとなっている。発表にあたりメンバーからのコメントが到着し、コンセプトムービーも公開された。
■GRe4N BOYZ メンバーコメント
こんにちは！GRe4N BOYZです！
この度りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASONの公式テーマソングを作らせていただきました。
B.LEAGUE10周年という節目と来年から始まるB.革新への架け橋となる大切なシーズンにバスケットボールの楽曲を作れることがとても嬉しいです。
選手やコーチがあげるOTAKEBIや観客が作り上げる会場のOTAKEBIと重なる楽曲になれば幸いです!!!!
＜りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON＞
B1開幕日：10月3日(金)
B2開幕日：10月2日(木)
国内男子プロバスケットボールリーグ「B.LEAGUE」は、B1に26クラブ、B2に14クラブの40クラブが所属。
B1・B2それぞれ、およそ7か月にわたってレギュラーシーズン60試合を戦い、上位8クラブが年間チャンピオンを決めるポストシーズンに進出できる。全試合、バスケットLIVEで視聴可能。
＜GRe4N BOYZ イマーシブライブシアター2025『“The XY” 〜明日、今日よりも〜』＞
終了公演は割愛
9/23(火・祝) 福岡・福岡サンパレスホテル＆ホール
9/27(土) 東京・LINE CUBE SHIBUYA （渋谷公会堂）
9/28(日) 茨城・大昭ホール龍ケ崎（龍ケ崎市文化会館） 大ホール
10/4(土) 広島・ 広島JMSアステールプラザ大ホール
10/11(土) 栃木・栃木県総合文化センター メインホール
10/13(月・祝) 新潟・長岡市立劇場
10/18(土) 埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
10/19(日) 福島・けんしん郡山文化センター（郡山市民文化センター）大ホール
チケット一般発売中
詳細はこちら https://l-tike.com/gre4nboyz/
チケット料金
前売 VIP席 \15,000（消費税込み／プレゼント付
前売 指定席 \9,800（消費税込み）
※Zepp公演はドリンク代別
枚数制限：1申込につき4枚まで
年齢制限：年齢制限なし。6歳以上チケット必要
