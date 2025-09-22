メジャーデビュー30周年記念日となる2025年9月21日（日）に、LINE CUBE渋谷にてBONNIE PINKのライブが開催された。

英語詞がまだ珍しかった1995年に英語での作詞を行い、世界的プロデューサーであるトーレ・ヨハンソンとのタッグを組み、真っ赤な髪色で歌う「Heaven’s Kitchen」はそれまでのJ-POPとは一線を画し大ヒット曲となった。

あれから30年を迎えたLINE CUBE渋谷では、当時を彷彿とさせる真っ赤な髪色で歌いあげる「Heaven’s Kitchen」に大歓声が響き最高潮の盛り上がりをみせた。数えきれない名曲を送り出してきた30年間を網羅したBESTと言うべきセットリストには、代表曲「鐘を鳴らして」「Tonight, the Night」「Evil And Flowers」そして大ヒット曲「A Perfect Sky」など全20曲が披露された。

また、10月6日（月）深夜1：30よりテレ東、BSフジ、アニマックス他にて放送開始となるアニメ「暗殺者である俺のステータスが勇者よりも明らかに強いのだが」のEDテーマソング「Like Gravity」も初披露された。30周年第一弾Digital Singleとなる作品で、9月22日（月）のリリースだ。

「Like Gravity」のミュージックビデオは、日本屈指の生成AI動画クリエイティブカンパニー「GEN CRAFT」によるもので、楽曲の歌詞をもとにビジュアルを発想、物語性と映像美を有機的に結びつけた生成AIによるものだ。歌詞と楽曲タイトルにもあるGravity(重力)というキーワードを元に、独創的かつフォトリアルな映像をAIが描き出し、BONNIE PINKの音楽世界に深く寄り添いながらも、壮大なスケール感と繊細な感情表現を両立した作品となっている。アーティストの新たな魅力を映像で引き出す挑戦的な試みといえるものだ。

「Like Gravity」

9月22日リリース

配信 https://BonniePink.lnk.to/LikeGravity

