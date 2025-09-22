©︎DCT entertainment, Inc.

DREAMS COME TRUEが、現在制作中のアルバムを引っ提げ2026年3月よりアルバムツアーを開催することを発表した。これにあわせツアー特設サイトも開設されている。

ツアーは2026年3月21日 (土) 、22日 (日) の横浜アリーナ公演を皮切りに全国のホール・アリーナ会場へ展開。9月26日 (土) 27日 (日)の 横浜アリーナまで半年間にわたる開催が見込まれている。以下、谷岡正浩氏による告知テキストをお届けする。

現在、絶賛制作中というアルバムにもきっと同じことが言えると思うのだが、9年間かけてやってきたことの今しかできない表現が結実する場所が今回のツアーなのではないだろうか。元々アルバムやシングルをリリースしてもすべての曲をライヴで披露できないということから4年間の活動を凝縮させたベストヒット・ライヴ「ドリカムワンダーランド」が生まれたように、今回のツアーはさらに長い9年間という熟成された時間を味わえる、よりベストな状態でのライヴだと言えるだろう。

たとえば「ワンダーランド」や「ウラワン」で、「次のせ〜の！で - ON THE GREEN HILL -」や「ここからだ！」がパフォーマンスされたのは知っているし、体感した人も多いだろう。その2曲に限らず、9年の間に発表してきた楽曲たちは、すでにステージで磨かれた状態で新しいアルバムに収録されることになるだろう。そのことは、アルバムというパッケージ（吉田美和は“家”と表現する）においてもツアーという場所においても大いなる可能性を含んでいるように思える。なぜなら、共通の理解があるからこそ超えていける楽曲の完成度やストーリーの解像度のアップ、演者と観客が一緒になって表現できる余白が残されているという自由度は、とくにツアーに寄せて言えば、これまでで一番“参加”することに意味のあるライヴであり、より“私たちのドリカム”を一緒に立ち上げることのできる可能性に満ちているのだ。一人ひとりがこの9年で温めてきた“私のドリカム”を持ち寄って、ひとつの大きな“私たちのドリカム”をつくる――それこそが、DREAMS COME TRUEがずっと描いてきた理想のライヴであり、一方通行ではないライヴ・エンターテインメントの新しい形なのだと思う。

今度のDREAMS COME TRUEのツアーは、「ワンダーランド」のきらめきと、「ウラワン」の深い楽曲世界の両方が楽しめるスペシャルでユニークなものになる――そう断言しておこう。

Text：谷岡正浩

■＜DREAMS COME TRUE アルバムツアー＞

2026年

3月21日 (土) 横浜アリーナ

3月22日 (日) 横浜アリーナ

4月4日 (土) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月5日 (日) 宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

4月11日 (土) 日本ガイシホール

4月12日 (日) 日本ガイシホール

4月25日 (土) マリンメッセ福岡A館

4月26日 (日) マリンメッセ福岡A館

5月9日 (土) 有明アリーナ

5月10日 (日) 有明アリーナ

5月23日 (土) 日本ガイシホール

5月24日 (日) 日本ガイシホール

6月2日 (火) 横浜アリーナ

6月3日 (水) 横浜アリーナ

6月20日 (土) 大阪城ホール

6月21日 (日) 大阪城ホール

7月4日 (土) 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

7月5日 (日) 北海道立総合体育センター 北海きたえーる

7月18日 (土) あなぶきアリーナ香川 (香川県立アリーナ)

7月19日 (日) あなぶきアリーナ香川 (香川県立アリーナ)

8月1日 (土) 広島グリーンアリーナ

8月2日 (日) 広島グリーンアリーナ

8月29日 (土) 広島グリーンアリーナ

8月30日 (日) 広島グリーンアリーナ

9月5日 (土) 大阪城ホール

9月6日 (日) 大阪城ホール

9月19日 (土) マリンメッセ福岡A館

9月20日 (日) マリンメッセ福岡A館

9月26日 (土) 横浜アリーナ

9月27日 (日) 横浜アリーナ 特設サイト

https://tour2026.dreamscometrue.com 【指定席】\12,000 (税込)

【注釈付指定席】\11,000 (税込)

【立見】\11,000 (税込) 【注意事項】

・3才以上入場可。チケット必要で有料。(年齢は公演当日時点のものといたします)

・注釈付指定席は、お座席がステージや機材の位置により、

ステージ全体および演出の一部が見えにくい場合がございます。

予めご了承下さい。

・お子様の年齢を確認させていただく場合がございますので、

お子様の年齢を確認できる公的身分証明書 (コピー可) をお持ちください。

年齢が確認できない場合はご入場をお断りさせていただく場合がございます。

・未成年者 (18才未満) の方がチケットを購入される場合は、

必ず事前に保護者の方の同意を得てからお申し込みください。

また、未成年者同士でご来場の場合も、必ず事前に保護者の方の同意を得てからご来場ください。

・各会場、設営が最終段階になった時点で当日券を若干数販売する可能性がございます。

当日券の有無につきましては、公演当日に各公演のお問い合わせ先までお尋ねください。

