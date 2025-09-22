Uruの新曲「プラットフォーム」が、9月25日(木) 9:00〜13:00放送のJ-WAVE（81.3FM）『STEP ONE』にてフル尺で初オンエアされることが決定した。本楽曲は2025年10月より放送されるTVアニメ『永久のユウグレ』のオープニングテーマに決定している。

「プラットフォーム」は、作詞・作曲をUruが手掛け『永久のユウグレ』のために書き下ろした楽曲。TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマとして制作された「アンビバレント」でもアレンジを手掛けた田中隼人の編曲により、軽快かつ心地よいアップナンバーに仕上がった。

『永久のユウグレ』は、AI技術が発展した未来を舞台に、人間とアンドロイドの間に芽生える新たな愛の形を描く本格ラブストーリー。オープニングテーマ「プラットフォーム」についてUruは、「多様性が問われている時代に、新しい形について考える機会を与えてくれるような作品にオープニング曲として携わることができて嬉しく思っています。どんな形でも愛は愛、人を想う気持ちは変わらないんだなという確信を得られました。そのまっすぐな気持ちをストレートに曲や歌詞に落とし込みました。」とコメントしている。

「プラットフォーム」は10月15日のデジタルリリースに先駆け、配信予約もスタート。また9月25日(木) にはTikTokとInstagramにてサビ部分が先行配信され、アニメの放送に先駆ける形で楽曲の一部をいち早く体験することができる。

■デジタルシングル「プラットフォーム」

2025年10月15日リリース

配信予約URL https://uru.lnk.to/YUPhge

Pre-Add（Apple）/ Pre-Save（Spotify） ■TVアニメ『永久のユウグレ』

9月25日（木）から毎週木曜24時26分〜全国同時放送開始

MBS/TBS系28局「スーパーアニメイズムTURBO」枠にて 第0話：9月25日（木）24時26分〜

第1話：10月2日（木）24時26分〜 ※以降、毎週木曜24時26分〜※ ◆スタッフ情報

原作：Project FT

監督・シリーズ構成：津田尚克

キャラクター原案：タヤマ碧

キャラクターデザイン：齊藤佳子

音楽：得田真裕

アニメーション制作：P.A.WORKS ◆キャスト情報

姫神アキラ：cv.梅田修一朗

ユウグレ：cv.石川由依

王真樹トワサ：cv.茅野愛衣

アモル：cv.富田美憂 ◆WEB＆SNS情報

公式HP：https://towanoyuugure.com

公式X（旧Twitter）：https://x.com/towanoyuugure

◾️デジタルシングル「手紙」

2025年8月13日（水）リリース

https://uru.lnk.to/E2SG1b ◾️映画『雪風 YUKIKAZE』

竹野内豊 玉木宏 奥平大兼 當真あみ

藤本隆宏 三浦誠己 山内圭哉 川口貴弘 中林大樹 田中美央

田中麗奈 益岡徹 石丸幹二 中井貴一

主題歌：「手紙」Uru（ソニー・ミュージックアソシエイテッドレコーズ）

製作代表：河野聡 門屋大輔 製作：藤本俊介 米田岳 白神文樹 前田衛 小林栄太朗 坂本篤 中野伸二 多木良國

企画：小滝祥平 郄橋紀成 スーパーバイザー：福井晴敏 脚本：長谷川康夫 撮影監督：柴主高秀 照明：長田達也 録音：尾崎聡

美術：金田克美 新田隆之 装飾：前屋敷恵介 編集：清野英樹 音楽：岩代太郎 VFX監督：オダイッセイ 監督：山田敏久

協力：防衛省 海上自衛隊 撮影協力：平塚市 茅ヶ崎市

撮影所：角川大映スタジオ リマーテスタジオ DI：東映ラボ・テック 東映デジタルセンター

製作：YUKIKAZE PARTNERS 製作プロダクション：デスティニー

配給：ソニー・ピクチャーズ エンタテインメント／バンダイナムコフィルムワークス ©️2025 Yukikaze Partners.

公式サイト：yukikaze-movie.jp 公式X：@yukikazemovie 公式instagram：@yukikaze_movie