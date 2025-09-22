¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡ÙRe:vale¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:thm¡ÙÈ¯Çä·èÄê
¡Ø¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Re:vale¤Î3ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:thm¡Ù¤¬¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¿·¶Ê¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¤Î2·ÁÂÖ¤ÇÈ¯Çä¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ï½é²ó¸ÂÄêÈ×¡¢ÄÌ¾ïÈ×¶¦ÄÌ¤Ç¼ïÂ¼ÍºÚ¤Ë¤è¤ë¿·µ¬»£¤ê²¼¤í¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢½é²ó¸ÂÄêÈ×¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ö¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡×¤È¡¢ÆÃÅµCD¤òÆ±º¡£¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ¥¢¥¤¥É¥ê¥Ã¥·¥å¥»¥Ö¥ó CD:Arina Tanemura
Re:vale 3rd Album¡ØRe:thm¡Ù
2025.12.24 on sale
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û LACA-35168~9 / 8,470±ß (10%ÀÇ¹þ) / 7,700±ß (ÀÇÊÌ)
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û LACA-25168 / 3,850±ß (10%ÀÇ¹þ) / 3,500±ß (ÀÇÊÌ)
½é²ó¸ÂÄêÈ×¹ØÆþ¡§https://lnk.to/LACA-35168
ÄÌ¾ïÈ×¹ØÆþ¡§https://lnk.to/LACA-25168
¾¦ÉÊ»ÅÍÍ
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û CD / ÆÃÅµCD / ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È / ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¡Ê¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡Ë/ ¼ýÇ¼¥Ü¥Ã¥¯¥¹
¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û CD / ²Î»ì¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È
¢¨ÆÃÅµCD¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤Ï¸åÆü²ò¶Ø
¡Î¼ýÏ¿¶Ê¡Ï¡¡¢¨½çÉÔÆ±
Period Color
¥³¥³¥í¡¢¥Ï¥ìÀ²¥ì
Start Rec
YOUR RHAPSODY
Now & Then
Journey
compass
Binary Vampire
Tenuto
Â¾¿·¶Ê
¡¦Å¹ÊÞÆÃÅµ¥Ç¥¶¥¤¥ó
¾ÜºÙ¡§https://idolish7.lantis.jp/news/2322/
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û/¡ÚÄÌ¾ïÈ×¡Û¡§Å¹ÊÞ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¥Ê¥Ê¥¤¥í¥¹¥È¥¢¡§¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×ÂÐ¾Ý¡Û¥¹¥¯¥¨¥¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡ÊÄ¾·Â58mm¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡ÚÄÌ¾ïÈ×ÂÐ¾Ý¡ÛÊ£À½¥µ¥¤¥óÆþ¤ê2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¢¥Ë¥á¥¤¥È¡§A3¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¡õ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥É¡ÊW63mm¡ßH88mm¡Ë
¥»¥Ö¥ó¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡§2LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¡§ÂçÈ½¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É
TSUTAYA RECORDS¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ½ü¤¯¡Ë¡§LÈ½¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É
³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§´Ì¥ß¥é¡¼¡Ê76mm¡Ë
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×¡Û¡§Å¹ÊÞ¶¦ÄÌÆÃÅµ
¥ß¥Ë¿§»æ
Å¹ÊÞ¶¦ÄÌÆÃÅµ ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://idolish7.lantis.jp/news/2322/
