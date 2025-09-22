英スコットランドで、観光客が運転していることを周囲の車に知らせる「Ｔプレート」が考案された/Courtesy Tourist Plate

（ＣＮＮ）外国人観光客の増加に伴い自動車事故が急増している英スコットランドで、観光客が運転していることを周囲の車に知らせる「Ｔプレート」を地元のホテル経営者が考案した。このステッカーを車に貼って、その地域での運転に慣れていないことを伝え、事故防止に役立ててもらう狙い。

Ｔプレートを考案したのはスコットランドでホテルを経営するロバート・マーシャルさん。きっかけは、英国と違って右側通行のスペイン・テネリフェ島で車を運転した時の経験だった。

「ものすごいストレスだった。私は自分が慣れているのとは反対側の道路を走行していた」「標識も読めないのに、後続の車がみんな車間距離を詰めてきた。私はパートナーに向かって『自分が観光客だってこの人たちに伝えることができれば、私の車から離れてもらえるのに』と叫んだ」

マーシャルさんがホテルを経営するスコッティッシュ・ハイランズでは、観光客が絡む交通事故の件数が増えている。車線の数が頻繁に切り替わることで悪名高いスコットランド最長道路のＡ９では、過去１０年で５０人近くが死亡した。

公共放送ＢＢＣによると、地元警察は昨年、米大使館と協力して米国からの観光客に安全対策のアドバイスを行っている。スコットランド交通局の今年５月の統計によれば、外国人ドライバーの逆走による交通事故は、１年で４６％増加した。

マーシャルさんと協力してＴプレートの普及活動に取り組んでいるＡ９の安全運転キャンペーン担当者のラウラ・ハンスラーさんは、「私たちはオーバーツーリズム（観光公害）の被害に遭っている」と訴える。

Ｔプレートはネットで話題になり、特にＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）を通じて広まった。マーシャルさんが９．９９ポンド（約２０００円）で販売するプレートは、米国やパキスタン、インドからも注文が寄せられているという。収益の１０％は交通安全の慈善活動に充てられている。

ハンスラーさんは、このプレートを貼って時速５０マイル（制限速度は同６０マイル）でＡ９を走行し、他の車の反応を見る実験のデモ動画をフェイスブックに掲載した。

「最初は距離を詰められて、数秒たってから、『ああ、そういうことか』と理解してもらえた」とハンスラーさん。相手の車は大抵の場合、自分たちとハンスラーさんの安全のために、距離をあけてくれたという。

「これはまさにそのためにある。Ａ９ではほんの一瞬のミスでも命取りになりかねない」とハンスラーさんは話す。

車は右側通行の国が世界の７０％を占め、左側通行の国は３０％を占める。

欧州ではフランスの革命で階級制度が廃止されたことに伴い、右側通行が標準になった。かつて左側は、馬車を使う富裕層が独占していた。

米国の右側通行は開拓時代にさかのぼる。当時使われていた馬車は、右側を走行した方が制御しやすかった。