ÉñÂæ¤ÇÈá·àÅÁ¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡¡¼ø¶ÈÃæ¤Î»ùÆ¸¤é127¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊ¬¡¦ÊÝ¸ÍÅç¶õ½±¡¡¹ç¾§¤È±é·à¤Ç¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿127¿Í¤Îº²¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×
Àï¸å80Ç¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¤Ä¤Ê¤°¡¢¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤Ç¤¹¡£80Ç¯Á°¤Î²Æ¡¢»ùÆ¸¤é127¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÂçÊ¬¸©¤ÎÊÝ¸ÍÅç¶õ½±¡£¤³¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÈá·à¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤ÈÃÏ¸µ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬ÉñÂæ¤ËÎ×¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÊ¬»Ô¤Ç8·î¡¢Àï»þÃæ¤Ëµ¯¤¤¿Èá·à¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿ÉñÂæ¤¬¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½Ð±é¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬¸©ÄÅµ×¸«»Ô¤Î³ß¤Î¼Â¾¯Ç¯¾¯½÷¹ç¾§ÃÄ¡£ºîÉÊ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç80Ç¯Á°¤Ëµ¯¤¤¿ÊÝ¸ÍÅç¶õ½±¤Ç¤¹¡£
¤«¤Ä¤Æ±óÍÎ¥Þ¥°¥íµù¤ÎÅç¤È¤·¤Æ±É¤¨¤¿ÄÅµ×¸«»ÔÊÝ¸ÍÅç¡£1945Ç¯7·î25Æü¡¢³¤·³¤Î»ÜÀß¤¬¶á¤¯¤Ë¤¢¤Ã¤¿¹ñÌ±³Ø¹»¤¬¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¶õ½±¤ò¼õ¤±¡¢¼ø¶ÈÃæ¤Î»ùÆ¸¤é127¿Í¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤Î¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤Ç40Ç¯°Ê¾å³èÆ°¤¹¤ë¹ç¾§ÃÄ¤Î¾®³ØÀ¸¤«¤é¹â¹»À¸¤Þ¤Ç¤Î38¿Í¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¿È¶á¤ÊÅç¤Çµ¯¤¤¿Èá·à¤ò¡¢²Î¤È±éµ»¤ÇÆÏ¤±¤è¤¦¤ÈÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¸ÅÌ
¡ÖÉ½¾ð¤Î¥á¥ê¥Ï¥ê¤òÉÕ¤±¤ë¤Î¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿127¿Í¤Îº²¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
Êª¸ì¤ÏÊÝ¸ÍÅç½Ð¿È¤ÎÃËÀ¤¬Àï»þÃæ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡£Ëå¤äÆ±µéÀ¸¤È¤Î²º¤ä¤«¤Ê¤Ò¤È»þ¤¬¶õ½±¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤Îö¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÍÁ³¡¢Ì¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Æ±À¤Âå¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë»×¤¤¤òÃÚ¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£
·àÃæ¤Ç¤Ï¾®³Ø¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ºî»ì¤·¤¿ÄÉÅé¤Î²Î¤âÈäÏª¤·¡¢Ê¿ÏÂ¤ÎÂº¤µ¤òÁÊ¤¨¤«¤±¤Þ¤¹¡£
´ÑµÒ
¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò½é¤á¤ÆÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÊÝ¸ÍÅç½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç´¶³´¿¼¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤·¤¿¡×
À¸ÅÌ
¡ÖÁ´ÎÏ¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡¢¤¤¤¤ÉñÂæ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î½Å¤µ¤ò²þ¤á¤Æ¹Í¤¨Ä¾¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤·¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¤¢¤Î²Æ¤«¤é80Ç¯¡£¶õ½±¤ÎÂÎ¸³¼Ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¿·¤¿¤Ê¸ì¤êÉô¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î´ê¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£