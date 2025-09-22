¡ÖÄÀ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¡×¿åË×¤Î¼Ö½êÍ¼Ô¤¬ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ø¡¡½é¤á¤ÆÎ©¤ÁÆþ¤êÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡¡»°½Å¡¦»ÍÆü»Ô»Ô
º£·î12Æü¤ÎµÏ¿Åª¤ÊÂç±«¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¼Ö¤¬¿å¤Ë¤Ä¤«¤Ã¤¿»°½Å¸©»ÍÆü»Ô»Ô¤ÎÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤Ç¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤¬´°Î»¤·¼Ö¤Î½êÍ¼Ô¤ÎÎ©¤ÁÆþ¤ê¤¬½é¤á¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£·î12Æü¡¢»ÍÆü»Ô»Ô¤Ç¤Ï1»þ´Ö¤Ë123.5¥ß¥ê¤ÎÌÔÎõ¤Ê±«¤¬¹ß¤ê¡¢ÃÏ²¼Ãó¼Ö¾ì¤¬¿»¿å¤·¤Æ274Âæ¤Î¼Ö¤¬¿åË×¤·¡¢¸½ºß¤â¼Ö¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Î¾õÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
22Æü¡¢½êÍ¼Ô¤¬¼Ö¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â³¡¹¤ÈÃó¼Ö¾ì¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½êÍ¼Ô
¡ÖÄÀ¤ó¤Àµ¤»ý¤Á¡£ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤è¤Í¡£ÊØÍø¤¬°¤¤¤Ç¤¹¤è¡£ÄÌ¶Ð¤Ëº¤¤ê¤Þ¤¹¤â¤ó¡×
»Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢21Æü¤Þ¤Ç¤Ë32Âæ¤Î½êÍ¼Ô¤ÈÏ¢Íí¤¬¤È¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼Ö¤ÎÈÂ½Ð¤Î¤á¤É¤ÏÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£³ÎÇ§ºî¶È¤Ï24Æü¤Þ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£