¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ëËÜÌ¿¸õÊä¤Î£Ð£Ó£Ç¥Ç¥ó¥Ù¥ì¡¡£²£²Æü¼ø¾Þ¼°ÉÔºß¤Ø¡Ä¥Þ¥ë¥»¥¤¥æÀï¤ÈÆü»þ´Ý¤«¤Ö¤ê
¡¡£²£²Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£³Æü¡Ë¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¢ÀìÌç»ï¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¹¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡×¤¬ÁªÄê¤¹¤ëÀ¤³¦ºÇÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡Ö¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡×¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ï¡¢¼çÌòÉÔºß¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¹¤Ç¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¸õÊä£³£°¿Í¤Ç¤Ï¡¢ºòµ¨¤Î²¤½£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡Ê£Ã£Ì¡Ë¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹£±Éô¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½£Æ£×¥¦¥¹¥Þ¥Ì¡¦¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ä¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Í£Æ¥é¥ß¥ó¡¦¥ä¥Þ¥ë¤Î¼õ¾Þ¤¬ÍÎÏ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢£Ð£Ó£Ç¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÆ±Æü¤Ë¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤È¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥Á¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Ê£¿ô¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Åö½é¤Ï£²£±Æü¤Ë»î¹ç¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Î°Å·¸õ¤ò¹ÍÎ¸¤·¤ÆµÞ¤¤ç£±Æü±ä´ü¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤â¼ø¾Þ¼°³«»Ï¤È¥¥Ã¥¯¥ª¥Õ¤Î»þ´Ö¤¬Æ±»þ¹ï¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ³«ºÅ¤òÆ§¤Þ¤¨à¤Ï¤·¤´á¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤í¤¦¡£
¡¡²¾¤Ë¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤¬½é¼õ¾Þ¤·¤Æ¤â¼°¤Ë¤ÏÉÔºß¤È¤¤¤¦¤Ê¤ó¤È¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤é¤Ê¤¤¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤È¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£