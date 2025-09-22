作・三谷幸喜×主演・香取慎吾 大河ドラマ『新選組！』9.29より初の配信スタート！ 出演キャストが今見ると超豪華
三谷幸喜脚本、香取慎吾主演によるNHKの大河ドラマ『新選組！』（2004）が、NHKオンデマンドにて9月29日から配信される。
【写真】大河『新選組！』“近藤勇”香取慎吾を支えた隊士キャストの現在
本作は、『真田丸』（2016年）、『鎌倉殿の13人』（2022年）の脚本を手掛けた三谷による大河ドラマ第1作で、2004年の放送から20年以上の時を経ての初配信となる。
幕末、京都の治安を守り、最後まで未来を信じて生きた新選組局長・近藤勇（香取）とその仲間たちの青春群像劇。山本耕史（土方歳三役）、藤原竜也（沖田総司役）、堺雅人（山南敬助役）など、放送当時「20年後に見返すとオールスターキャストになっているはずだ」と三谷が公言した豪華俳優陣が勢ぞろいしている。
NHKオンデマンド特設ページでは、配信に先駆け、三谷のスペシャルインタビューを全文掲載。制作当時の思いや、今回の配信で初めて『新選組！』に出会う視聴者へのメッセージを公開する。
この中で三谷は「大河は3作に携わっていますが、最初の『新選組！』は、脚本家としての人生が変わった作品だと思っています。3作とも思い入れが深いし、どれが一番とは言えないけれど、やっぱり1本目の大河ドラマは大きな節目。あんなに長期間の、史実に沿ったドラマを手がけるのも初めてでしたから。そして、いまも自信を持って皆さんに観ていただけるものができたと思っています。だから、この作品をもっと広く観てもらえるといいなと、ずっと願ってきました。雪解けのように配信が解禁になって、いよいよ出揃うのは感無量。『新選組！』そして他の2作も、ぜひこの機会に観ていただけたら嬉しいです」（抜粋）と語っている。
大河ドラマ『新選組！』は、NHKオンデマンドにて9月29日17時より毎日数話ずつ配信。
