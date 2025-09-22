乃木坂46・櫻坂46・日向坂46「新参者 二〇二五」約2年ぶり開催決定 新宿ミラノ座にてライブ実施
【モデルプレス＝2025/09/22】乃木坂46の6期生、櫻坂46の四期生、日向坂46の五期生による「新参者 二〇二五 in TOKYU KABUKICHO TOWER」が、約2年ぶりに開催決定。あわせて、ライブ公演「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」も発表された。
【写真】坂道グループライブ「新参者」公演日程詳細
東急歌舞伎町タワーは、約2年ぶりに坂道3グループとのコラボレーション施策を11月1日〜11月30日の期間実施。本施設6階の劇場「THEATER MILANO-Za」では、11月8日から11月30日、乃木坂46・6期生、櫻坂46・四期生、日向坂46・五期生たちによるライブ公演が開催される。
また、前回の「新参者」に引き続き、本施設9階「109シネマズプレミアム新宿」にて、本公演のライブビューイングを実施。さらに、今回はより多くのファンへ坂道シリーズ3グループの「新参者」たちのデビューイヤーステージを届けるべく、全国の「109シネマズ」でもライブビューイングの実施が決定した。（modelpress編集部）
【日程】
2025年11月8日（土）〜11月30日（日）
【時間】
平日：開場17：45／開演18：30
土日祝：昼公演 開場12：45／開演13：30、夜公演 開場17：15／開演18：00
全国の「109シネマズ」にて「新参者 二〇二五 LIVE at THEATER MILANO-Za」の応援上映を実施。
【実施日程】
■乃木坂46 六期生
11月21日（金）夜公演、11月30日（日）最終公演
■櫻坂46 四期生
11月23日（日）夜公演、11月29日（土）最終公演
■日向坂46 五期生
11月16日（日）夜公演、11月26日（水）最終公演
【上映館】
109シネマズプレミアム新宿／109シネマズ二子玉川／109シネマズグランベリーパーク
109シネマズ箕面／109シネマズ広島
【Not Sponsored 記事】
