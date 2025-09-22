知念里奈、バレエダンサー19歳長男との2ショット公開「息子さんイケメン」「凛々しいお姿」と反響
【モデルプレス＝2025/09/22】女優の知念里奈が9月21日、自身のInstagramを更新。バレエダンサーとして活躍する長男・井上慈英との沖縄での夏休みの様子を公開し、反響が寄せられている。
【写真】知念里奈、イケメン長男と肩寄せ合う2ショット
知念は「夏休みを振り返る」と沖縄での家族時間を報告。「この夏もめいいっぱい遊びました」「もうお正月のこと考え始めてます」と長男との仲睦まじい2ショットや、次男と思われる男の子を肩車する長男の写真などを載せている。
この投稿に、ファンからは「息子さんイケメン」「凛々しいお姿」「親子の絆が素敵」「沖縄楽しそう」「仲良し親子」「充実した夏休み」といった声が上がっている。
知念は、2005年にモデルの中村健太郎と結婚。2006年3月に第1子長男が誕生したが、2007年に離婚。その後、2016年7月に井上芳雄と再婚。2018年6月に第2子次男が誕生した。（modelpress編集部）
