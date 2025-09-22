“奇跡の43歳”山川恵里佳、トレーニングで美スタイル加速 努力あふれる姿に「魅力的」「ストイック」の声
タレントの山川恵里佳が、22日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を披露すると、ファンから称賛の声が寄せられた。
【写真】“奇跡の43歳”山川恵里佳が「スタイル抜群」 20年ぶりの“グラビア姿”も（12枚）
一昨年、約20年ぶりにグラビア復帰し話題を呼んだ山川。SNSでは自身のグラビア撮影姿などを公開しており、その圧倒的なプロポーションに驚きの声が多数寄せられている。
今回は、トレーニングの様子を複数の動画で公開。脚をあげるメニューも行い「プルプルだし脚上がんないし姿勢悪いけど 限界まで引き出していただいた」とつづった。努力あふれる姿にファンからは「魅力的」「ストイック」などのコメントが寄せられている。
■山川 恵里佳（やまかわ えりか）
1982年3月7日、岩手県盛岡市生まれの43歳。90年代より雑誌グラビア、テレビのバラエティ番組で活躍。2007年2月にお笑い芸人のモンキッキー（現：おさる）と結婚し、2010年3月に第1子となる女児を、2013年3月に第2子となる男児を出産している。
引用：「山川恵里佳」インスタグラム（@erika_3_official）
