横浜流星、20代最後の年は“昨日を超えたい”「コツコツだけが取り柄です」
【モデルプレス＝2025/09/22】俳優の横浜流星が22日、都内で行われた「アサヒスーパードライ ドライクリスタル 新CM発表会」に出席。「超えたい」ものを明かした。
同商品の広告キャラクターに就任し、9月22日より放映開始される新テレビCMに出演する横浜。発表会では商品のキャッチコピーにちなみ、9月16日に29歳の誕生日を迎えた横浜へ「20代最後の年に自身が『超えたい』と思うこと」を問う場面があった。
これに横浜は“昨日”と答え「20代ラストだからと言って特別なことはせず、1日1日を大切にしていまして、自分らしくでも確実に昨日を超えたい。前に進んでいきたいなと思っているので、そんな思いから“昨日”です」と回答。現段階で昨日の自分は超えられているか聞かれると、「今日はまだ長いので、これから越します！（毎日）コツコツだけが取り柄です」と力強く語った。（modelpress編集部）
