¡Ö77ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡×ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢Á¯¤ä¤«¥¤¥¨¥í¡¼¥³¡¼¥Ç¤Ë¾Î»¿¡¡¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¿©Âî¤âÏÃÂê
¡¡½÷Í¥¤ÎÇðÌÚÍ³µª»Ò¤¬21Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤â´Þ¤á¤¿¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÂ¿¿ô¸ø³«¤¹¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö77ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤ªÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡ÚÊÌ¥«¥Ã¥È¡ÛÇðÌÚÍ³µª»Ò¡¢¼êºî¤êÎÁÍý¤Î¼Ì¿¿¤âÂ¿¿ôÈäÏª¡Ê¤Û¤«7Ëç¡Ë
¡¡ÇðÌÚ¤¬Åê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¼«Âð¤Ç¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥¨¥í¡¼¤È¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥Ü¡¼¥À¡¼¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤¿ÇðÌÚ¤¬¿©Âî¤Ç¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¡¢¿©»ö¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë»Ñ¡¢¤µ¤é¤Ë¼êºî¤ê¤ÎËãÇÌÆ¦Éå¤äÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÉûºÚ¤Î¿ô¡¹¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¹Æ¤ÎÃæ¤ÇÇðÌÚ¤Ï¡Öº£Æü¤ÏËãÇÌÆ¦Éå¡¡¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤á¤Ë¿©Íß¤ò¤½¤½¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÉûºÚ¤Î¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï´Å¿Ý¤¢¤ó¤«¤±¡¡è§¤Ç¤¿¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ë¤ª¿Ý¡¢º½Åü¡¢¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¢¾ßÌý¡¢¤ª¿å¤òº®¤¼¤ÆÊÒ·ªÊ´¤Ç¤È¤í¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿ñ²¤ò¤«¤±¤Þ¤¹¡£¹¥É¾¤Ç¤·¤¿¤è¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èà½÷¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÍ³µª»Ò¤µ¤ó¡¢²«¿§¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í!!¡×¡Ö¤È¤Æ¤â77ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤ªÈþ¤·¤µ¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÇðÌÚÍ³µª»Ò¡Ê¤«¤·¤ï¤® ¤æ¤¤³¡Ë
1947Ç¯¡¢ÅìµþÀ¸¤Þ¤ì¡£¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤Ë·àÃÄ¼ãÁð¤ËÆþÃÄ¡£»¨»ï¤Ê¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¤Ä¤È¤á¡¢1964Ç¯¤Ë±Ç²è¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¿ô¡¹¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤â½Ð±é¤·¿Íµ¤¤Ë¡£1971Ç¯¤Ë²Î¼ê¡¦ºäËÜ¶å¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£
°úÍÑ¡§¡ÖÇðÌÚÍ³µª»Ò¡×¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡Ê@yukiko_kashiwagi¡Ë
